Гол Черышева, поражение "Зенита" и четыре мяча "Ливерпуля"

Группа E

Генк - Ливерпуль 1:4

Зальцбург - Наполи 2:3

Английский "Ливерпуль" добился убедительной выездной победы над бельгийским "Генком". Команда Юргена Клоппа открыла счёт в матче уже на 2-й минуте. Автором гола стал Алекс Окслейд-Чемберлен. Он же на 57-й минуте оформил дубль. 20 минут спустя Садио Мане довёл счёт до разгромного, а за три минуты до конца основного времени Мохамед Салах забил четвёртый гол в ворота "Генка". Единственный ответный мяч бельгийцев провёл форвард Стивен Одей.

В параллельном матче "Зальцбург" дома уступил "Наполи". Голами в составе итальянской команды отметились Лоренцо Инсинье и Дрис Мертенс, который оформил дубль. Дублем в составе "Зальцбурга" отметился также Эрлинг Холанд.

Группа F

Интер - Боруссия 2:0

Славия - Барселона 1:2

Итальянский "Интер" одержал домашнюю победу над дортмундской "Боруссией" со счётом 2:0. Голами в матче отметились Лаутаро Мартинес и Антонио Кандрева. В параллельном матче, который проходил в Праге, "Барселона" обыграла "Славию". Победу каталонцам принесли голы Лионеля Месси и автогол Петера Олайинки. В составе чехов отличился Ян Борил.

После трёх туров в активе "Барсы" 7 очков и первое место в группе. Следом идут "Интер" и "Боруссия" (4 очка), а также "Славия" (1 очко).

🔵🔴 Лео Месси забил в 15-м подряд розыгрыше #ЛигаЧемпионов ⚽️ pic.twitter.com/Jy2UwungZp — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 23, 2019

Группа G

РБ Лейпциг - Зенит 2:1

Питерский "Зенит" на выезде не сумел взять очки у "РБ Лейпцига", уступив со счётом 2:1. Счёт в матче был открыт на 25-й минуте благодаря голу Ярослава Ракицкого. В начале второго тайма хозяевам поля удалось восстановить равновесие, а затем и выйти вперёд. Авторами голов в составе немецкой команды стали Конрад Лаймер и Марсель Забитцер.

Бенфика - Лион 2:1

С таким же счётом закончился и поединок "Бенфики" с "Лионом". Уже на 4-й минуте счёт в матче открыл полузащитник португальской команды Рафаэл Силва. На 70-й минуте Мемфис Депай сравнял счёт, но через 15 минут Пицци вновь вывел хозяев вперёд и принёс команде победу.

Группу G возглавляет "РБ Лейпциг" (6 очков). Следом идут "Зенит" и "Лион" (4 очка), а замыкает группу "Бенфика" (3 очка).

Группа H

Аякс - Челси 0:1

Лондонский "Челси" добился минимальной выездной победы в Амстердаме. Первый гол в матче был забит в конце первого тайма, но после просмотра видеоповтора судья отменил гол Квинси Промеса из-за офсайда. Единственный гол в матче был забит на 86-й минуте, благодаря точному удару Миши Батшуайи.

Лилль - Валенсия 1:1

В параллельном матче испанская "Валенсия" на 95-й минуте упустила победу в матче с "Лиллем". Испанцев на 63-й минуте вывел вперёд российский футболист Денис Черышев. На 84-й минуте "Валенсия" осталась вдесятером из-за удаления Муктара Дьякаби, а в компенсированное время "Лилль" спас от поражения Нанитамо Иконе.