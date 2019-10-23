Ворота Салака не распечатали. У "Динамо" снова победа над "Трактором" Скудры

Голы "Динамо" принесли Лаурис Дарзиньш и Гинтс Мейя, а "сухую" игру в воротах провёл Александр Салак.

В первом отрезке игры более активными были гости, которые на четыре броска хозяев ответили бросками вдвое больше. Команда под управлением Скудры один раз загнала шайбу в ворота рижан, но после просмотра видеоповтора судьи констатировали игру противника Егора Фатеева с высоко поднятой клюшкой, и гол засчитан не был.

Во втором периоде "Динамо" выдержало меньшинство, к тому же на третьей минуте Лаурис Дарзиньш забил гол. В продолжении развернулась агрессивная игра, однако вратарь рижан несколько раз спас ворота. Во второй половине периода "Динамо" снова выдержало меньшинство, к тому же активность Дарзиньша позволила третий период начать в большинстве.

Первое большинство в третьем периоде оказалось невыразительным, но позднее Дарзиньш принес рижанам еще одну возможность играть впятером против четверых. Второе большинство в третьем периоде было уже намного увереннее, однако и в этот раз до гола не дошло. В середине периода игрок "Трактора" Томаш Гика получил десятиминутное дисциплинарное наказание, а позднее хозяева поля заполучили возможность играть впятером против троих.

За восемь минут до конца основного времени Мейя наконец реализовал большинство. За четыре минуты до финального свистка у рижан снова была возможность играть в большинстве, но безрезультатно. На последней минуте челябинская команда сменила вратаря на полевого игрока, но это не принесло никаких плодов.

Галерея: Рижское "Динамо" против челябинского "Трактора"

Напомним, "Динамо" и "Трактор" в этом сезоне уже встречались между собой. Произошло это в начале прошлой недели в Челябинске, когда команде Гирта Анкипанса впервые за 5 лет удалось обыграть "Трактор" - 4:3.

​Таким образом "Динамо" и "Трактор" провели 24 очные встречи. Счёт 17:7 в пользу команды из Челябинска.

В данный момент "Трактор" находится на 9-м месте Восточной конференции, имея в своём активе 20 очков. "Динамо" по-прежнему на дне турнирной таблицы - 14 очков, последнее место и звание худшей команды лиги.