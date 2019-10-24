Депозитную систему в Латвии введут с февраля 2022 года

За законопроект проголосовали 79 депутатов, никто не голосовал против и не воздержался.

Перед третьим чтением ответственная за данный законопроект комиссия Сейма по народному хозяйству, охране среды, аграрной и региональной политике рассмотрела ряд предложений, касающихся поправок к закону об упаковке, в числе прочего предусмотрев, что жители Латвии за сданную упаковку от напитков в магазинах смогут получать как наличные деньги, так и чеки для совершения покупок.

Сдавая упаковку из-под напитков вручную, жители Латвии смогут получить за них наличные деньги, а в случае использования для этого депозитных автоматов - чеки, которые можно будет использовать для оплаты товаров в любом магазине, продающем напитки в депозитной упаковке.

Также принято решение, что договоры с операторами депозитной системы будут заключены на семь, а не на десять лет, как планировалось ранее, что позволит провести оценку эффективности внедрения депозитной системы с учетом быстрого развития технологий переработки отходов и оптимального срока износа оборудования.

Претенденты на статус оператора депозитной системы должны будут подготовить план по организации и внедрению депозитной системы. Как поясняет Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM), план должен продемонстрировать способность оператора депозитной системы внедрить депозитную систему и обеспечить ее функционирование.

В плане по организации и внедрению депозитной системы ее оператор должен описать запланированное количество размещенной на рынке депозитной упаковки, удельный вес упаковки многоразового использования, организацию приема депозитной упаковки из-под напитков (мануально или с помощью автомата), территориальное покрытие.

Задача оператора депозитной системы будет заключаться в обеспечении достаточного покрытия, чтобы упаковку из-под напитков можно было сдавать по всей Латвии.