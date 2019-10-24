Латвийский тяжелоатлет Сухарев во второй раз стал чемпионом Европы

Сухарев на этих соревнованиях изначально ориентировался на общий вес 355 кг, но в итоге в сумме набрал 348 кг.

Во время второго подхода тяжелоатлет увеличил вес на 5 кг, но не смог зафиксировать своё тело и попытка не была засчитана. Третий подход был более удачным и спортсмен подтвердил свой статус фаворита - 158 кг в рывке.

Второе место в этой дисциплине завоевал белорус Ихар Ложка (152 кг), а третье - представитель Армении Карен Марганян (151 кг).

В толчке Сухарев начала со 185 кг, а затем поднял 190 кг. Перед третьей попыткой спортсмен был уже уверен в своей победе, поэтому решил побить свой же рекорд, но поднять 197 кг у него не получилось. Серебро в этой дисциплине досталось белорусу Ложке (191 кг), а бронза армянину Рафику Харутюняну (190 кг).

В 2018 году Сухарев в весовой категории до 77 кг победил на юниорском чемпионате мира, а в 2017 году латвийский штангист победил на юниорском чемпионате Европы.