Латвийский тяжелоатлет Сухарев во второй раз стал чемпионом Европы

В четверг, 24 октября, латвийский тяжелоатлет Ритвар Сухарев одержал победу на юниорском чемпионате Европы. Для молодого спортсмена это уже вторая золотая медаль на первенстве континента.
Сухарев на этих соревнованиях изначально ориентировался на общий вес 355 кг, но в итоге в сумме набрал 348 кг.
Во время второго подхода тяжелоатлет увеличил вес на 5 кг, но не смог зафиксировать своё тело и попытка не была засчитана. Третий подход был более удачным и спортсмен подтвердил свой статус фаворита - 158 кг в рывке.
Второе место в этой дисциплине завоевал белорус Ихар Ложка (152 кг), а третье - представитель Армении Карен Марганян (151 кг).
В толчке Сухарев начала со 185 кг, а затем поднял 190 кг. Перед третьей попыткой спортсмен был уже уверен в своей победе, поэтому решил побить свой же рекорд, но поднять 197 кг у него не получилось. Серебро в этой дисциплине досталось белорусу Ложке (191 кг), а бронза армянину Рафику Харутюняну (190 кг).
В 2018 году Сухарев в весовой категории до 77 кг победил на юниорском чемпионате мира, а в 2017 году латвийский штангист победил на юниорском чемпионате Европы.
Напомним, что ранее латвийская штангистка Ребека Коха завоевала золотую медаль в возрасте до 23 лет в весовой категории до 59 кг.