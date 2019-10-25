Пт, 25.10.2019
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Дело о гибели мигрантов в грузовике: задержаны двое подозреваемых

ФОТО: Reuters/ScanPix

В Великобритании, в рамках дела о 39 трупах, которых нашли в грузовике, были задержаны два человека. Об этом сообщает Sky News.

Кем являются задержанные и как они могут быть связаны с грузовиком, не сообщается.

Напомним, полиция Великобритании обнаружила в контейнере грузовика в Эссексе 39 человеческих тел. Грузовик прибыл в Великобританию из бельгийского порта Зебрюгге.

Полиция начала расследование произошедшего и процесс идентификации погибших, однако предупредила, что это может потребовать времени.

Погибшие - 38 взрослых и один подросток.

Все 39 погибших были подданными Китая.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что произошедшее его ужаснуло, и выразил соболезнования близким погибших.

Галерея: Британская полиция нашла в грузовом контейнере тела 39 человек

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