Дело о гибели мигрантов в грузовике: задержаны двое подозреваемых

Кем являются задержанные и как они могут быть связаны с грузовиком, не сообщается.

Напомним, полиция Великобритании обнаружила в контейнере грузовика в Эссексе 39 человеческих тел. Грузовик прибыл в Великобританию из бельгийского порта Зебрюгге.

Полиция начала расследование произошедшего и процесс идентификации погибших, однако предупредила, что это может потребовать времени.

Погибшие - 38 взрослых и один подросток.

Все 39 погибших были подданными Китая.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что произошедшее его ужаснуло, и выразил соболезнования близким погибших.