Дело о гибели мигрантов в грузовике: задержаны двое подозреваемых

В Великобритании, в рамках дела о 39 трупах, которых нашли в грузовике, были задержаны два человека. Об этом сообщает Sky News.
Кем являются задержанные и как они могут быть связаны с грузовиком, не сообщается.
Напомним, полиция Великобритании обнаружила в контейнере грузовика в Эссексе 39 человеческих тел. Грузовик прибыл в Великобританию из бельгийского порта Зебрюгге.
Полиция начала расследование произошедшего и процесс идентификации погибших, однако предупредила, что это может потребовать времени.
Погибшие - 38 взрослых и один подросток.
Все 39 погибших были подданными Китая.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что произошедшее его ужаснуло, и выразил соболезнования близким погибших.
Галерея: Британская полиция нашла в грузовом контейнере тела 39 человек