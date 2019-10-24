Трупы в прицепе грузовика: стала известна национальность погибших

Выводы о стране происхождения умерших были сделаны после сообщения полиции Бельгии, пишет The Guardian. В нем открылись новые детали о маршруте грузовика.

Доступная сейчас информация свидетельствует, что контейнер прибыл в Зебрюгге, Бельгия, во вторник, 22 октября, в 14:49 по местному времени. В среду в 1:00 он прибыл в порт в Пурфлите, Великобритания. В 1:40 сотрудники скорой помощи проинформировали о найденных в контейнере трупах.

Бельгийские следователи пока не знают, в какой момент люди попали в контейнер. СМИ сообщает, что скорее всего люди замерзли, так как температура в нем могла опуститься до -25 градусов.

В Великобритании продолжается расследование. В связи с произошедшим задержан 25-летний Мо Робинсон, в Северной Ирландии были проведены рейды по двум связанным с подозреваемым домам, сообщает ВВС.

Напомним, полиция Великобритании обнаружила в контейнере грузовика в Эссексе 39 человеческих тел. Грузовик прибыл в Великобританию из бельгийского порта Зебрюгге.

Полиция начала расследование произошедшего и процесс идентификации погибших, однако предупредила, что это может потребовать времени.

Погибшие - 38 взрослых и один подросток.