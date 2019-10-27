Российская фигуристка Трусова с двумя мировыми рекордами победила на Гран-при Канады

"Я счастлива за Сашу. Она мечтала эти сто баллов получить за технику, и она получила. Даже с падением с первого четверного. Какой же надо быть умной, какой же надо быть собранной, и какой же натренированной, чтобы после падения встать и не сделать ни единой ошибочки. Зал весь молчал, даже у телевизора мы еле дышали, потому что было страшно, что девочка делает мировые рекорды, на такой сложности катается. А ей это все в удовольствие", - прокомментировала выступление Трусовой известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.