Российская фигуристка Трусова с двумя мировыми рекордами победила на Гран-при Канады

Российская фигуристка Александра Трусова заняла первое место на турнире Skate Canada - втором в сезоне этапе серии Гран-при.
15-летняя спортсменка стала лучшей в произвольной программе, набрав 166,62 балла (100,20 балла за технику). По итогам произвольной и короткой программ Трусова набрала 241,02 балла. Оба результата стали мировыми рекордами.
Трусова побила собственное достижение, когда на турнире в Братиславе она получила 163,78 балла за произвольную программу и 238,69 балла - по сумме программ.
"Я счастлива за Сашу. Она мечтала эти сто баллов получить за технику, и она получила. Даже с падением с первого четверного. Какой же надо быть умной, какой же надо быть собранной, и какой же натренированной, чтобы после падения встать и не сделать ни единой ошибочки. Зал весь молчал, даже у телевизора мы еле дышали, потому что было страшно, что девочка делает мировые рекорды, на такой сложности катается. А ей это все в удовольствие", - прокомментировала выступление Трусовой известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Второе место на Skate Canada заняла японка Рика Кихира (230,33), третьей стала представительница Южной Кореи Ю Ён (217,49).
Напомним, что Трусова занимается в группе российского тренера Этери Тутберидзе. Неделю назад на этапе Skate America победу одержала коллега Трусовой по группе 15-летняя Анна Щербакова.