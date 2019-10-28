Видео: Карсумс жёстко впечатал в борт Макмиллана. Хоккеист получит денежный штраф

В воскресенье, 27 октября, в матче регулярного чемпионата КХЛ между московским "Спартаком" и рижским "Динамо" латвийский хоккеист "красно-белых" Мартиньш Карсумс применил жёсткий силовой приём против Брэндона Макмиллана, за что получил штраф 5+20 и был удалён до конца игры.
За это нарушение Карсумс также получил денежный штраф, о чём сообщила Континентальная Хоккейная Лига. Дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод с нарушением и принял решение оштрафовать латвийского хоккеиста на 50000-70000 рублей (700-990 евро).
Карсумс нарушил правила на 9-й минуте матча и Макмиллан был вынужден покинуть лёд. Канадский хоккеист вернулся в игру во втором периоде, но провёл на льду всего 51 секунду. В третьем периоде Макмиллан на лёд не выходил вообще.
Напомним, что рижское "Динамо" со счётом 2:3 потерпело поражение от "Спартака", который тренируют Олег Знарок и Харийс Витолиньш.