Видео: Карсумс жёстко впечатал в борт Макмиллана. Хоккеист получит денежный штраф

За это нарушение Карсумс также получил денежный штраф, о чём сообщила Континентальная Хоккейная Лига. Дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод с нарушением и принял решение оштрафовать латвийского хоккеиста на 50000-70000 рублей (700-990 евро).

Карсумс нарушил правила на 9-й минуте матча и Макмиллан был вынужден покинуть лёд. Канадский хоккеист вернулся в игру во втором периоде, но провёл на льду всего 51 секунду. В третьем периоде Макмиллан на лёд не выходил вообще.