Рики Мартин и его муж вновь стали родителями

Для Мартина новорожденный малыш стал четвертым, а для Джвана - вторым ребенком. Он появился на свет с помощью суррогатной матери.

30 октября счастливые родители выложили в своих микроблогах одинаковые фото с младенцем на руках.

"Родился наш сын Рен Мартин-Йосеф", - подписал фото певец. "Наш малыш Рен Мартин-Йосеф уже здесь", - прокомментировал свой пост художник.

За считанные часы этот трогательный кадр набрал больше миллиона лайков. Поклонники со всего мира радуются за влюбленных, от души поздравляют их и желают их сыну крепкого здоровья!

Напомним, Рики Мартин и Джван Йосеф начали встречаться в 2016 году, а через два года оформили свои отношения официально. Помимо новорожденного сына, они воспитывают двоих 11-летних близнецов Рики Мартина - Валентино и Маттео, а также общую дочь Люсию, о рождении которой певец рассказал в декабре 2018-го.