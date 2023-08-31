До сих пор ведутся споры о том, можно ли в лесу собирать грибы со всеми их корнями. Хотя таких споров и не должно возникать, они есть: стоит помнить, что для кого-то сбор грибов может быть впервые и в новинку!
Многие люди до сих пор считают, что грибы в лесу стоит обязательно срезать ножом, иначе они больше не будут расти. Но это мнение ошибочно, поскольку грибы размножаются не посредством корней, а спорами.
Однако если вы решили собирать грибы без ножа, не рвите мох, а аккуратно выковыривайте из него грибы, бережно относясь к подлеску.
Многие предпочитают срезать грибы из чисто практических соображений - острый помощник уменьшает количество мусора и песка в корзине.
Напоминаем: кладите в корзинку только те грибы, в которых абсолютно уверены!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!