"Рига" второй год подряд стала чемпионом Латвии по футболу

В среду, 30 октября, на стадионе "Сконто" футбольный клуб "Рига" сыграл вничью с РФШ (1:1) и досрочно обеспечил себе золотые медали чемпионата Латвии.
⚽️⏯️ VIDEO: Noskaties spēles @RigaFC_Official - @RFSDaily (1:1) vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) October 30, 2019
RIG: Elvis Stuglis (60')
RFS: Aleksandrs Solovjovs (22')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/BZU2TFGqLv
Счёт в матче на 22-й минуте открыла РФШ - после подачи углового Александр Соловьёв отправил мяч в сетку ворот хозяев поля. На 42-й минуте РФШ осталась вдесятером, так как вторую жёлтую карточку получил лидер команды Дарко Лемаич.
Соловьёв во второй раз стал героем в компенсированное время, когда ему удалось головой выбить мяч, летевший в ворота Каспара Икстенса.
После перерыва у РФШ появилась возможность удвоить преимущество, когда арбитр назначил пенальти в ворота "Риги". 11-метровый принялся исполнять Славко Благоевич, но мяч после его мощного удара угодил в перекладину ворот Роберта Озолса.
Вскоре "Риге" удалось наказать РФШ за упущенную возможность и Элвис Стуглис восстановил равновесие в счёте. В оставшееся время команды продолжали бороться и нарушать правила, собирая жёлтые и даже красные карточки - на 88-й минуте Виталий Ягодинский заработал удаление за срыв атаки "Риги" и оставил РФШ вдевятером. До конца основного времени счёт в матче так и не изменился.
Для "Риги" победа в чемпионате Латвии стала второй подряд. В этом году завоевать золотые медали удалось за два тура до конца чемпионата.
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