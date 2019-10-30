"Рига" второй год подряд стала чемпионом Латвии по футболу

Счёт в матче на 22-й минуте открыла РФШ - после подачи углового Александр Соловьёв отправил мяч в сетку ворот хозяев поля. На 42-й минуте РФШ осталась вдесятером, так как вторую жёлтую карточку получил лидер команды Дарко Лемаич.

Соловьёв во второй раз стал героем в компенсированное время, когда ему удалось головой выбить мяч, летевший в ворота Каспара Икстенса.

После перерыва у РФШ появилась возможность удвоить преимущество, когда арбитр назначил пенальти в ворота "Риги". 11-метровый принялся исполнять Славко Благоевич, но мяч после его мощного удара угодил в перекладину ворот Роберта Озолса.

Вскоре "Риге" удалось наказать РФШ за упущенную возможность и Элвис Стуглис восстановил равновесие в счёте. В оставшееся время команды продолжали бороться и нарушать правила, собирая жёлтые и даже красные карточки - на 88-й минуте Виталий Ягодинский заработал удаление за срыв атаки "Риги" и оставил РФШ вдевятером. До конца основного времени счёт в матче так и не изменился.

Для "Риги" победа в чемпионате Латвии стала второй подряд. В этом году завоевать золотые медали удалось за два тура до конца чемпионата.