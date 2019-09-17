TVNET продолжает знакомить вас с футболистами, которые защищают цвета сборной Латвии. Наш сегодняшний гость - защитник команды RFS Виталий Ягодинский.

Виталий Ягодинский

Дата рождения: 28.02.1992

28.02.1992 Позиция: Защитник

Защитник Матчи/голы за сборную: 29/0

29/0 Клуб: RFS

Блиц-интервью. 20 вопросов Виталию Ягодинскому

О лучшем футболисте Латвии

Во время блиц-интервью Виталий назвал лучшим футболистом Латвии вратаря Андриса Ванина, на счету которого 99 матчей за национальную сборную. По мнению Ягодинского, именно Ванин заслуживает такого звания и на протяжении долгих лет доказывает это, честно выполняя свою работу. Не смущает Виталия и то, что 39-летний Ванин не имеет практики в своём клубе, да и место в воротах сборной постепенно переходит к Павлу Штейнбору.

«В прошлом году лучшим футболистом Латвии стал Давис Икауниекс, который играл в клубе, но не играл в сборной. Так получалось просто. Мне кажется у нас давно не было футболиста, который играл бы за границей и при этом выступал в составе национальной сборной», - говорит Ягодинский.

Правда, эту награду он бы присудил Ванину за совокупность выступлений, а что касается последнего года, то в данной ситуации Виталий затруднился с ответом: «Исходя из последних результатов сборной... Слава Богу, я не голосую!».

Андрис Ванин ФОТО: LFF

Чемпионат на подъёме, а сборная на дне

Если со сборной Латвии в этом году, да и не только в этом, всё очень грустно, то практически все латвийские клубы в этом сезоне довольно ярко себя проявили в еврокубках. О чём это говорит?

Виталий считает, что латвийский чемпионат в последние годы стал сильнее и больше не является соревнованием между двумя-тремя клубами, которые бьются за первые места, пока остальные карабкаются где-то внизу. Среди факторов, которые поспособствовали развитию «Вирслиги», Виталий перечисляет качественных легионеров, а также талантливую молодёжь в некоторых клубах.

«Кроме того, многие опытные игроки вернулись обратно в Латвию. Я сейчас не на себя намекаю, а в целом говорю. Думаю, что благодаря этому мы и показали в этом году в еврокубках, что мы не «мальчики для битья» и что нам под силу соперничать на европейской арене с хорошими клубами», - считает Ягодинский.

Виталий Ягодинский ФОТО: LFF

Почему же наша сборная, которая практически полностью состоит из игроков «Вирслиги», не радует поклонников так, как этим летом это делали ведущие клубы Латвии? Те же футболисты, которые играют в «Риге», «Лиепае», РФШ не могут показать результат в национальной команде, когда они собираются вместе. Мистика какая-то!

«Думаю, надо искать проблему не в этом году. Мы последние 3-4 года испытываем проблемы на международной арене. Почему это так? Я затрудняюсь сказать. Может быть, потому что выступая в Латвии, ты чувствуешь себя комфортно, а выходя на международную арену появляется закрепощённость и ты боишься ошибиться. Может быть из-за того, что в последние годы что-то не получается и на нас давит то, что нас воспринимают как какую-то команду, которая не может дать отпор», - говорит Ягодинский.

Стоит отметить, что проблемы в сборной и правда начались не в этом году. За последние три года сборная провела 31 матч, в которых одержала всего две победы (над Эстонией и Андоррой) и потерпела 22 поражения. Получается, что проблема не в тренере?

«Я не возьмусь утверждать, кто и в чём виноват. Думаю, что Федерация, тренера и футболисты должны взять на себя ответственность за происходящее на данный момент. Не перекладывать вину друг на друга, а всем вместе анализировать и стараться что-то изменить. И изменить не на уровне национальной сборной и U-21, а уже на уровне U-9. Чтобы эту систему исправлять и перестраивать уже с юношеского возраста», - считает Виталий.

«Уехать из Латвии - должно быть целью любого местного футболиста»

Что касается футболистов, которые в этом сезоне вернулись в Латвию, то их действительно прибыло. Андрей Цыганик, Давис Икауниекс, Владимир Камеш, а чуть ранее Артур Карашаускс и Денис Ракель - это те, кто в этом году выступали за сборную и решили продолжить карьеру в «Вирслиге». Идёт ли это на пользу сборной, чемпионату и самим игрокам?

Виталий считает, что всё зависит от возраста, в котором латвийские футболисты решают вернуться на родину. Если тебе 27-29 лет, то нет ничего страшного в том, чтобы сделать «перезагрузку» после нескольких лет проведённых в Европе.

«Что касается тех, кому 21-23 года, то, на мой взгляд, это неправильно. Ты поиграл за границей, у тебя есть европейский опыт, ты был легионером, а затем ты возвращаешься в «Вирслигу», где уровень ниже... Здесь тебе придётся выделяться, быть на голову выше, брать на себя ответственность, лидерские качества, чтобы потом уехать обратно в Европу с сумасшедшей статистикой в чемпионате», - считает футболист.

Ягодинский считает, что уехать из Латвии - должно быть целью любого местного футболиста. Да и не только футболиста, а любого спортсмена в принципе. Единственное исключение - это рижское «Динамо», где можно провести всю жизнь, но они играют в Континентальной Хоккейной Лиге (КХЛ), а это не уровень «Вирслиги».

«В нашей стране, если ты решил заниматься футболом и ставишь себе цель играть в чемпионате Латвии, то тебе не за чем этим заниматься», - считает Виталий.

За последние 5-10 лет в чемпионате Латвии по футболу выросли зарплаты у игроков и многие не видят смысла ехать в условный чемпионат Чехии, где нужно будет бороться, конкурировать, доказывать что-то кому-то и всё это делать не на родном языке. А здесь, у себя дома, можно получать примерно такие же деньги, так сильно не напрягаться, становиться чемпионом Латвии и играть в еврокубках. В чём тогда мотивация уезжать?

Ягодинский считает, что это вопрос психологии и менталитета. Местным игрокам в «Вирслиге» легче в том плане, что их будут здесь «облизывать» из-за лимита. Местным игрокам могут повышать зарплату только потому, что они местные, и команда в них нуждается. Виталий рассказывает, что местные игроки более привилегированные, часто могут гнуть свою линию и показывать свой характер. В Европе такие номера «не прокатывают» и там никто с латвийскими футболистами нянчиться не будет.

«Конечно, каждый всегда ищет где полегче и получше. Но если ты считаешь себя профессионалом и ты хочешь играть на высоком уровне, то ты должен себе ставить цель и уезжать вне зависимости от того, какая у тебя здесь зарплата», говорит Виталий.

Сам Ягодинский, кстати, в 2018 году вернулся в Латвию после пяти сезонов проведённых в Европе. Футболист признаётся, что не жалеет об этом, потому что ему была необходима «перезагрузка». Ягодинский отмечает, что не приехал в Латвию заканчивать карьеру и вешать бутсы на гвоздь. Футболист по-прежнему ставит перед собой цель поиграть ещё где-нибудь в Европе.

Не повезло в «Динамо», сложный венгерский и просмотр в «Крыльях Советов»

За плечами у Ягодинского выступления в чемпионатах Украины, Венгрии и Румынии. Это не самые типичные направления для латвийских футболистов. Сейчас из действующих игроков сборной Латвии в Украине выступает лишь Каспар Дубра, который этим летом заключил контракт с клубом «Александрия». Но помнят там до сих пор о другом игроке сборной Латвии - о Марисе Верпаковском, который перебрался в киевское «Динамо» в 2003 году.

«Мариса все до сих пор знают, помнят, уважают и хорошо отзываются. Он там на хорошем счету», - говорит Ягодинский.

Сам Виталий оказался в киевском «Динамо» в 2012 году. Ягодинский вспоминает, что тогда играл за «Юрмалу» вместе с Романом Беззубовым, который сейчас является агентом и лучшим другом Ягодинского. Беззубов знал тренера дубля киевского «Динамо», позвонил ему и попросил посмотреть молодого футболиста. «Ни о каком агентстве тогда не было речи, и для меня тогда это было как снег на голову, но такие шансы выпадают очень редко», - вспоминает футболист.

Разговоры про первую команду тогда не шли и Ягодинский был отправлен в дубль, где ему дали шанс, взяв в систему и предоставив возможность развиваться и расти как футболисту.

На вопрос - реально ли было попасть в основу «Динамо»? Виталий отвечает, что тогда были очень неплохие шансы, но не повезло. Во время своих первых сборов, когда тренером киевлян был легендарный Олег Блохин, зашёл разговор о том, что молодой латвийский игрок мог бы перейти из дубля в первую команду, но Блохин ответил, что команда только что на эту позицию приобрела Александара Драговича и им нужно, чтобы играл австриец.

«Через года полтора на очередных сборах снова речь зашла о переходе в первую команду, но тренер хотел, чтобы я ушёл в аренду, потому что я перерос дубль и Первую лигу. Я уехал в «Говерлу», а буквально через два дня «сломались» два центральных защитника в «Динамо» - Драгович и Хачериди. Тогда они взяли молодого из дубля… Не повезло», - вспоминает футболист.

После украинских приключений настал черёд что-то менять и футболист отправился в Венгрию, где подписал контракт с командой с очень сложным названием «Диошдьёр». Футболист отмечает, что перед переездом в Венгрию ничего не знал о своей будущей команде. Что касается чемпионата Венгрии, то на тот момент - это не был шаг назад в плане карьеры, так как в венгерском чемпионате были такие команды как «Ференцварош» и «Видеотон», которые без проблем могли бы конкурировать с «Шахтёром», «Днипро», «Металлистом» и «Динамо».

«Возможно, о венгерском чемпионате не так много слышно в Европе, но их чемпионат на хорошем уровне», - считает Ягодинский.

Проведя один сезон в Венгрии футболист вновь остался без клуба, но благодаря агенту появился вариант с румынской командой КСМС. Виталий хорошо вспоминает румынский чемпионат, который по его мнению быстрее и техничнее, чем венгерский.

В плане жизни Ягодинский ожидаемо отметил Украину. В первую очередь из-за языка, потому что там можно было разговаривать на русском, да и украинский не такой сложный и при желании его можно выучить. Тяжелее всего игроку пришлось в Венгрии, так как там не все понимают английский, а по венгерски Виталий мог сказать только пару фраз - «Добрый день», «Приятного аппетита», «До свидания».

«Было ощущение, что ты находишься в какой-то тюрьме и поговорить особо не с кем. Там был один грузин, с которым мы дружили, общались, но в остальном было очень тяжело», - вспоминает футболист.

Между «Динамо» и переездом в Венгрию у Виталия был ещё просмотр в российском клубе «Крылья Советов», но, как это часто бывает в жизни, в последний момент что-то пошло не так. Виталий вспоминает, что приехал в Самару на три дня, потренировался там, все были довольны и у него уже был составлен контракт и куплены билеты в Россию, но накануне вечером позвонил главный тренер и сказал, что не уверен в том, что латвийский защитник попадёт в основу, а им был нужен игрок стартового состава.

«Не знаю, что там случилось, но в последний момент он почему-то передумал и дал заднюю. Да, конечно, неприятно, но это жизнь. Было два варианты - сидеть жевать сопли или пожать друг другу руки и идти дальше», - говорит Ягодинский.

РФШ: второй сезон подряд на те же грабли

В начале этого года Виталий перебрался из «Вентспилса» в РФШ, который очень резво начал сезон. Команда одержала 7 побед на старте «Вирслиги» и солидно оторвалась от преследователей, правда, затем наступил необъяснимый спад - в десяти следующих матчах РФШ одержал лишь две победы, четыре раза сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Этим сразу же воспользовалась «Рига», которая в своих матчах набирала очки и уходила в отрыв. Сейчас маловероятно, что какая-нибудь из команд сможет помешать «Риге» второй год подряд стать чемпионом Латвии.

Виталий Ягодинский ФОТО: Futbola klubs RFS/Facbook

Виталий отмечает, что перед началом сезона была поставлена задача выиграть Кубок и чемпионат. Теперь команде второй год подряд придётся анализировать и разговаривать, почему при великолепном подборе футболистов этого сделать не удалось (в прошлом сезоне РФШ также резво стартовал, но закончил чемпионат на третьем месте в турнирной таблице). Тем не менее, несмотря на отставание от «Риги», Ягодинский отмечает, что РФШ не собирается сдаваться и опускать руки.

«Будем биться до конца, но понимаем, что слишком большой разрыв и слишком мало команд, которые могут отобрать очки у «Риги». Мы будем сражаться до конца и плюс ещё разыгрывается Кубок Латвии», - говорит футболист.

Перебравшись в РФШ Ягодинский сразу же стал игроком основного состава, а по ходу сезона забил за новую команду 5 голов. С этим показателем Виталий является восьмым в списке бомбардиров чемпионата Латвии, а если учитывать только латвийских игроков, то Ягодинский делит первое место с Раймондом Кролиссом из «Метты». Согласитесь, вполне себе неплохо для защитника?

«Свои голы я забивал после фантастических передач с фланга и мне оставалось только подставить голову. Надеюсь, это ещё не все мои мячи в этом сезоне. В этом году неплохая статистика в «Вирслиге», поэтому надеюсь, что ещё парочка голов осталась в кармане».