"Да" потному и окровавленному избраннику! Самые романтичные поступки в спорте

Предложение руки и сердца - важный шаг в совместной жизни каждой пары. И пусть цель предложения всегда одна, исполнение - бывает очень разным. В жизни спортсменов также наступает момент, когда настаёт время задать самый главный вопрос своей второй половинке. Некоторые предпочитают придерживаться традиций, в то время как другие подходят к делу более творчески.
В Латвии спортсмены также умеют быть романтичными. Так, например, летом, после боя Майриса Бриедиса с Кшиштофом Гловацки, латвийский боксёр сделал предложение своей супруге. Менеджер бойца поделился, что Бриедис хотел, чтобы предложение было особенным. А боксёрский ринг как раз особенное для него место, потому он и хотел задать столь важный вопрос своей супруге именно там.
Многие спортсмены делали предложения после важных событий или побед, но есть и те, кто подошёл к этому событию более творчески.
Тренер университетской бейсбольной команды злоупотребляет своими полномочиями
Иногда очень кстати, когда в твоём распоряжении находится 110 человек, которые могут реализовать твою задумку. Именно этим и воспользовался тренер Университет штата Огайо Аарон Ли, который в свою авантюру втянул все доступные ему человеческие ресурсы.
Предложение руки и сердца, которое задумал Аарон Ли, больше напоминало флешмоб. Игроки команды и персонал начали представление танцем, после чего все участники действа встали в ряд, и каждый подарил будущей жене тренера по розе. В конце на поле вышел сам тренер и сделал предложение своей подруге.
"Он сказал, что забыл в раздевалке кошелёк и попросил его принести. Звучало вполне правдоподобно, так как такое с ним случается довольно часто. Начала догадываться, что дело в чём-то другом, когда на трибунах увидела свою мать", - вспоминает Эшли Ли.
Викинг побеждает противника и делает предложение своей подруге
Швед Александр Густафссон за время своей карьеры был одним из лучших бойцов UFC в полутяжёлой весовой категории. Одну из побед боец использовал, чтобы предложить руку и сердце своей подруге.
В мае 2017-го года Густафссон участвовал в бою с Гловером Тейшера - это был тяжёлый бой для обоих бойцов, но в начале четвёртого раунда шведскому спортсмену удалось нокаутировать противника.
Несмотря на усталость, пот, кровь и только что завершившийся 20-минутный бой, шведский спортсмен был уверен, что это самый подходящий момент, чтобы сделать предложение будущей матери его детей прямо в центре октагона.
Если женщина может сказать "да" потному и окровавленному избраннику, тогда, вполне возможно, что она действительно та единственная.
Богатая на события жизнь футболиста
Венесуэльский футболист Эдуард Белло во время игры в одной из чилийских лиг умудрился пережить несколько ярких событий.
Представляемая Белло "Антофагаста" встретилась с футболистами "Эвертона". Уже в первые минуты матча Белло вывел вперёд свою команду и отправился праздновать забитый гол. Однако игрок миновал объятия членов по команде, чтобы залезть на трибуны и сделать предложение своей девушке.
Конечно же, ответом на главный вопрос стало "да", и игрок со спокойным сердцем мог продолжать игру. Во время матча игрок забил ещё один гол, но закончить игру всё-таки не смог, так как столкновение с противником привело к травме.
Два гола, полученный статус жениха и травма. Это точно была самая богатая на события игра в карьере Белло.
Милый квест для французского футболиста
Предложение руки и сердца - это хорошо, но можно порадовать своего любимого и другими романтическими способами. Есть такие пары, которые предпочитают не узнавать пол будущего малыша, чтобы сохранить интригу. Супруга нападающего "Барселоны" и сборной Франции Антуана Гризманна решила очень креативно сообщить своему любимому о поле ребёнка.
Эрика Чоперена (так зовут жену футболиста) подготовила для Гризманна очень милый квест. Во дворе дома были установлены два вопросительных знака (голубой и розовый), а между ними находилась мишень, в которую спортсмену необходимо было попасть мячом, чтобы узнать ответ.
Футболист справился с заданием с первого раза и увидел, как из ящика вылетело большое количество голубых воздушных шариков. Сына решили назвать Амаро.
Музыкальный сюрприз Серхио Рамоса
В июне 2019 года капитан сборной Испании Серхио Рамос женился на своей девушке Пилар Рубио. Церемония бракосочетания прошла в Севильском кафедральном соборе, а поздравить молодожёнов приехали такие звёзды мирового футбола, как Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм, Лука Модрич и Жерар Пике.
Пилар и Серхио встречались на протяжении восьми лет и за это время успели обзавестись тремя сыновьями.
Те, кто следит за карьерой Рамоса, знают каким "зверем" он является на футбольном поле - рвёт и мечет. Говорят, что за пределами поля футболист - настоящий романтик.
Однажды Серхио устроил сюрприз для Пилар и появился в прямом эфире одного из испанских телеканалов, где его возлюбленная давала интервью. Футболист вышел в студию с гитарой и исполнил для любимой песню о любви, которая растрогала её до слёз.