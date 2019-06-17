Юлия и Майрис уже женаты. Зачем после боя Бриедис сделал ей предложение руки и сердца?

После боя случилось нечто неожиданное - Бриедис сделал предложение своей жене Юлии.

Галерея: Майрис Бриедис делает предложение Юлии

Как известно, супруги женаты уже более десяти лет, они вместе воспитывают троих общих сыновей - Рафаэля, Брендана и малыша Габриэля, которому всего два года.

Как объяснить такой поступок Майриса?

Как оказалось, пара расписывалась в ЗАГСе, а теперь Бриедис решил, что настало время для торжественной церемонии в церкви.

На пресс-конференции после боя спортсмен поделился, что к этому шагу уже шел некоторое время и хотел сделать предложение руки и сердца красиво, а не просто "сидя на диване".

По его словам, "по-настоящему пожениться - означает в церкви". Свадьба, скорее всего, состоится уже в этом году и пройдет в Латвии.

Напомним, до брака с Юлией у Майриса родились двойняшки Ричард Даниэль и Дэвид Кристап, сейчас им 14 лет, они вместе со своей мамой живут в Великобритании.