Пн, 17.06.2019
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Юлия и Майрис уже женаты. Зачем после боя Бриедис сделал ей предложение руки и сердца?

Майрис Бриедис обнимает супругу

ФОТО: Ieva Makare/LETA

В ночь на воскресенье, 16 июня, Ригу захватил большой бокс - на ринге "Арены Рига" в рамках полуфинала Всемирной боксёрской суперсерии латвийский боксёр Майрис Бриедис отправил в нокаут поляка Кшиштофа Гловацки. В спортивном мире эту победу оценили неоднозначно, однако это не единственный момент, на который стоит обратить внимание. 

После боя случилось нечто неожиданное - Бриедис сделал предложение своей жене Юлии. 

Галерея: Майрис Бриедис делает предложение Юлии 

Как известно, супруги женаты уже более десяти лет, они вместе воспитывают троих общих сыновей - Рафаэля, Брендана и малыша Габриэля, которому всего два года.

Как объяснить такой поступок Майриса? 

Как оказалось, пара расписывалась в ЗАГСе, а теперь Бриедис решил, что настало время для торжественной церемонии в церкви.

На пресс-конференции после боя спортсмен поделился, что к этому шагу уже шел некоторое время и хотел сделать предложение руки и сердца красиво, а не просто "сидя на диване". 

По его словам, "по-настоящему пожениться - означает в церкви". Свадьба, скорее всего, состоится уже в этом году и пройдет в Латвии. 

Напомним, до брака с Юлией у Майриса родились двойняшки Ричард Даниэль и Дэвид Кристап, сейчас им 14 лет, они вместе со своей мамой живут в Великобритании.

Галерея: Бой Майрис Бриедис - Кшиштоф Гловацки

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