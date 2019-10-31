Видео: Супруга скандального музыканта Кивича отметила первый снег купанием в мини-бикини

В социальных сетях Мадара поделилась видео, на котором запечатлено, как она делает легкую разминку в крохотном бикини, а затем окунается в воду и плывет.

В это время температура воздуха была -0,5 градуса, а воды - плюс 4.

"Мне иногда нравится делать что-то забавное, что другие не делают. Иногда нравится надеть что-то такое, что другие не носят. И иногда нравится делать смешные гримасы, которые другие не делают.

Ладно, я обманываю. Мне нравится делать это ЧАСТО. Так на самом деле я всегда радуюсь приходу зимы!" - так прокомментировала свой пост Мадара.

Она добавила, что продолжит зимние купания, но только будет это делать в другом месте.

Напомним, в прошлом году накануне Рождества Мадара поделилась с подписчиками в Instagram пикантным снимком, на котором она запечатлена в одном купальнике на заснеженном берегу моря.