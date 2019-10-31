Чт, 31.10.2019
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  • Видео: Супруга скандального музыканта Кивича отметила первый снег купанием в мини-бикини

Видео: Супруга скандального музыканта Кивича отметила первый снег купанием в мини-бикини
Вода +4!

Супруга скандально известного латвийского музыканта Андриса Кивича и мама двоих детей Мадара Кивич первый настоящий снег в этом году отметила очень смело - зимним купанием на озере Бебербеки.

В социальных сетях Мадара поделилась видео, на котором запечатлено, как она делает легкую разминку в крохотном бикини, а затем окунается в воду и плывет.

В это время температура воздуха была -0,5 градуса, а воды - плюс 4. 

"Мне иногда нравится делать что-то забавное, что другие не делают. Иногда нравится надеть что-то такое, что другие не носят. И иногда нравится делать смешные гримасы, которые другие не делают.

Ладно, я обманываю. Мне нравится делать это ЧАСТО. Так на самом деле я всегда радуюсь приходу зимы!" - так прокомментировала свой пост Мадара.

Она добавила, что продолжит зимние купания, но только будет это делать в другом месте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ma_DARA ♎ (@madara.kivica) on

Напомним, в прошлом году накануне Рождества Мадара поделилась с подписчиками в Instagram пикантным снимком, на котором она запечатлена в одном купальнике на заснеженном берегу моря.

Галерея: Андрис Кивичс с женой Мадарой

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