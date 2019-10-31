Дерзкая городская романтика M-Couture и невероятные шляпки от Ksenia Danilova

Во второй день RFW гости имели возможность посмотреть дефиле одного из самых известных латвийских брендов M-Couture, а также оценить потрясающие шляпки от Ксении Даниловой - дизайнера собственной марки Ksenia Danilova.

Модельер Юлия Малахова (Сардыкова) в коллекция M-Couture studio SS2020 смело сочетает графичность и мягкость, яркие и пастельные цвета, разнообразные фактуры и настроения. Это дерзость, дополненная нежностью и ностальгией с известной долей самоиронии.

Дизайнер соединяет насыщенный красный и приглушенный мятный, воплощая в длинных шелковых платьях романтичный и стремительный городской образ.

Дерзкая и запоминающаяся коллекция уравновешена очарованием мечтательности и богемной легкости. Энергия цвета, шикарная фактура и и интеллигентный крой создают комбинацию, идеально подходящую для тех, кто не слишком серьезно относится к жизни, но при этом ценит изящество и красоту.

Галерея: M-Couture studio SS2020

Дизайнер Ксения Данилова - автор эксклюзивных шляп, которая была признана "Прорывом года в области моды" в 2018 году, - впервые приняла участие в Рижской неделе моды с отдельной презентацией коллекции своего бренда Ksenia Danilova hats в интерьерном салоне Imagehouse.

Эти потрясающие головные уборы - произведения искусства с вышивкой ручной работы - Ксения создала в сотрудничестве с Кристине Гредзеной.

"Довольно неуместно называть планету "Земля", когда очевидно, что она - Океан", - слова английского писателя, ученого, футуролога и изобретателя Артура Кларка как нельзя уместны в данном случае. Эта красота ничуть не уступает шедеврам с королевских скачек в Аскоте!