Отвечают Маркус Рива, Амината и другие. Закупка в "секондах", кроссовки за 1000+ евро и очки из "Римчика"
А вы знали? Певец и шоумен Маркус Рива не стесняется закупаться стильными вещами в американских "секондах" и масс-маркете H&M, хотя носит кроссовки Gucci, которые стоят более 1000 евро. Певица Амината обожает майки и однотипные джинсы, а лидеры группы Dagamba тратят 400 евро на куртку только для того, чтобы поехать в Сибирь. Чего только не узнаешь на первом мероприятии в рамках Рижской недели моды. Но это еще не всё. Смотрите видео!
Говорят, что когда-то открытие Рижской недели моды было событием, наряды для которого латвийские модники и модницы готовили за полгода, а простые смертные за пригласительный на закрытую тусовку и несколько селфи на фоне пресс-волла с логотипом Riga Fashion Week были готовы родину продать.
Сегодня Рижская неделя моды стала ближе к народу - первое мероприятие прошло не в каком-либо "месте для избранных", а в торговом центре.
Да-да, вот так по незнанию можно поехать после работы за пуховиком, а оказаться практически на подиуме.
В этом году Рижская неделя моды началась с презентации Limited Edition T-shirt в торговым центром Spice.
Не знаю, остались ли еще в Риге, кроме меня, такие редкие Homo sapiens, которые хоть раз, но не посетили Неделю моды. На подобном мероприятии я оказалась впервые, поэтому прямиком отправилась к "правой руке" президента Балтийской федерации моды - Татьяне Бальвас.
"На самом деле формат недели моды предполагает, что показы дизайнеров - более профессиональное мероприятие, и поэтому вход на такие показы - только по пригласительным. Это формат всех Недель моды во всем мире. Поскольку Riga Fashion Week призван еще и развивать фэшн-индустрию в стране, а также привлекать туристов и вернуть Риге статус столицы моды и красоты,
несколько программ на Рижской неделе моды являются открытыми широкой публике. В этом году мы добавили к этому списку ивент в торговом центре.
Галерея: Мероприятие в поддержку молодых модельеров
На мне майка, которую я привезла с Камчатки. Здесь нарисован медведь. Камчатка - это земля медведей. Я думаю, что модным сегодня быть несложно. Тот же масс-маркет предлагает множество вариантов по совершенно доступным ценам. Также есть латвийские дизайнеры - есть что-то более дорогое, есть что-то доступное. Нужно просто найти свой стиль".
Ах, да, ещё я поговорила с самыми узнаваемыми гостями мероприятия.
Сколько денег съедает "модный лук"? Можно ли выглядеть стильно, если самое дорогое, что на тебе надето - это твоя улыбка?
Певец и по совместительству обладатель кожаных штанов Маркус Рива
"Мои кожаные штаны из H&M. Это один из моих самых любимых брендов, где всегда можно найти что-то классное. Штаны стоили около 50-60 евро. Я люблю смешивать - надевать что-то очень недорогое с ботинками Gucci.
Лучше не говорить, сколько стоят ботинки Gucci, которые на мне сегодня. Ну да, они стоят больше тысячи.
Обычно я каждый день просыпаюсь с определенным настроением, стараюсь долго не ломать голову и просто одеваюсь комфортно и стильно. Я не люблю находиться в торговых центрах - там какая-то энергетика, я быстро устаю, начинает болеть голова. И поэтому хорошо, что есть возможность что-то найти в Интернете или когда какие-то партнерские отношения с брендами.
Да, не буду скрывать, бывает такое, когда что-то дарят, а я выставляю фоточку.
И да, это круто, что молодые ребята сейчас закупаются в секондах! Я сам так часто делаю. Недавно был в Лос-Анджелесе, там очень классные секонды -
я там за 10 долларов нашел такие классные вещи, которые сейчас в моем гардеробе".
Группа Dagamba, которая не приветствует лишние траты и выступает с девизом "Черный цвет - всегда!"
Отвечая на вопрос про самую дорогую вещь из своего личного гардероба, ребята рассказали следующее:
- Куртка. Сейчас не вспомню, сколько стоила.
- Ботинки. 200 евро.
- Я думал, что куртка за 400 евро, но нет, я вспомнил, что очки. Я покупал очень много солнечных очков. И всегда их терял. Потерял примерно десять. Вместе - очень большие деньги. Поэтому сейчас больше не покупаю. Покупаю за 5-10 евро в "Римчике".
Куртка такая дорогая потому, что мы каждый год ездим в Россию, в Сибирь. Там очень холодно. Я наконец-то собрался и купил нормальную куртку.
Сейчас все будет хорошо, наконец-то!
- Я ничего дорогого в жизни не купил. Мода меняется. Через месяц всегда будет что-то новое.
- Мы же музыканты из классической среды! Наши костюмы - самое дорогое. Они стоят больше, чем куртка за 400 евро.
Певица Амината, которая любит джинсы и майки
"Если честно, я не очень увлекаюсь модой. На концертах у меня обычно есть стилист, который ищет мне одежду, а я сама люблю просто джинсы и майки.
Потратить кучу денег на платье - это вообще не про меня, потому что я хожу в джинсах и майках, и мне вообще ничего не надо.
Что я купила самое дорогое? Сумку? Не знаю, у меня сумка Tommy Hilfiger уже год, и мне нормально. Мне кажется, сейчас у молодежи популярны джинсы, майки и ничего замудренного. Мне это нравится, это очень удобно, и я иногда себе покупаю несколько одинаковых пар джинсов и просто не парюсь, занимаюсь другими вещами".
Марис Морканс, самый стильный фотограф Риги (субъективное мнение)
"По своей профессии я больше разглядываю.
Одежду я использую, чтобы слиться с атмосферой. Могу быть в пиджаке, могу быть в военной форме и майке, могу - в кепке и очках без стекол.
Самая дорогая одежда - пальто Armani. Могу сходить в нем в магазин за хлебушком, в зоопарк".
Галерея: Стиль гостей первого дня Riga Fashion Week