Отвечают Маркус Рива, Амината и другие. Закупка в "секондах", кроссовки за 1000+ евро и очки из "Римчика"

Да, не буду скрывать, бывает такое, когда что-то дарят, а я выставляю фоточку.

И да, это круто, что молодые ребята сейчас закупаются в секондах! Я сам так часто делаю. Недавно был в Лос-Анджелесе, там очень классные секонды -

я там за 10 долларов нашел такие классные вещи, которые сейчас в моем гардеробе".

Группа Dagamba, которая не приветствует лишние траты и выступает с девизом "Черный цвет - всегда!"

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Отвечая на вопрос про самую дорогую вещь из своего личного гардероба, ребята рассказали следующее:

- Куртка. Сейчас не вспомню, сколько стоила.

- Ботинки. 200 евро.

- Я думал, что куртка за 400 евро, но нет, я вспомнил, что очки. Я покупал очень много солнечных очков. И всегда их терял. Потерял примерно десять. Вместе - очень большие деньги. Поэтому сейчас больше не покупаю. Покупаю за 5-10 евро в "Римчике".

Куртка такая дорогая потому, что мы каждый год ездим в Россию, в Сибирь. Там очень холодно. Я наконец-то собрался и купил нормальную куртку.

Сейчас все будет хорошо, наконец-то!

- Я ничего дорогого в жизни не купил. Мода меняется. Через месяц всегда будет что-то новое.

- Мы же музыканты из классической среды! Наши костюмы - самое дорогое. Они стоят больше, чем куртка за 400 евро.

Певица Амината, которая любит джинсы и майки

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

"Если честно, я не очень увлекаюсь модой. На концертах у меня обычно есть стилист, который ищет мне одежду, а я сама люблю просто джинсы и майки.

Потратить кучу денег на платье - это вообще не про меня, потому что я хожу в джинсах и майках, и мне вообще ничего не надо.

Что я купила самое дорогое? Сумку? Не знаю, у меня сумка Tommy Hilfiger уже год, и мне нормально. Мне кажется, сейчас у молодежи популярны джинсы, майки и ничего замудренного. Мне это нравится, это очень удобно, и я иногда себе покупаю несколько одинаковых пар джинсов и просто не парюсь, занимаюсь другими вещами".

Марис Морканс, самый стильный фотограф Риги (субъективное мнение)

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

"По своей профессии я больше разглядываю.

Одежду я использую, чтобы слиться с атмосферой. Могу быть в пиджаке, могу быть в военной форме и майке, могу - в кепке и очках без стекол.

Самая дорогая одежда - пальто Armani. Могу сходить в нем в магазин за хлебушком, в зоопарк".