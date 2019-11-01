Сколько денег заработает Бриедис в финале Всемирной боксёрской суперсерии?

Польский боксёр Кшиштоф Гловацки в интервью порталу Przegląd Sportowy сообщил, сколько денег мог бы получить Майрис Бриедис за выход в финал Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
Напомним, что 15 июня в "Арене Рига" Майрис Бриедис в третьем раунде полуфинала Всемирной боксёрской суперсерии нокаутировал поляка Кшиштофа Гловацки и заполучил пояс WBO в первой тяжёлой весовой категории (до 90,7 кг).
Латвийский боксёр вышел в финал суперсерии, где встретится с Юньером Дортикосом. Кубинский боксёр является чемпионом мира по версии IBF.
В интервью порталу Przegląd Sportowy польский журналист утверждает, что за победу в полуфинале над Гловацки Бриедис заработал 600 тысяч американских долларов, а в финале эта сумма станет ещё больше.
"Да, я знаю об этом... Финальный бой будет уже за 2 миллиона. Нет смысла об этом говорить, потому что это ничего не изменит. Может быть так должно было произойти? Деньги не приносят счастье, но лишними они тоже не будут", - сказал Гловацки.
Кшиштоф Гловацки не скрывает своего расстройства из-за того, что в финале суперсерии выступит не он, а Бриедис. Тем не менее, поляк не теряет надежду, что бой-реванш с Бриедисом всё-таки состоится.
"Я бы хотел, чтобы Бриедис победил в финале и тогда мы бы провели реванш, потому что у нас есть старые счёты. Рижская история стоила мне много нервов. Я был очень взбешён", - заявил поляк.
Менеджер Бриедиса добавил, что финал Всемирной боксёрской суперсерии может состояться в конце января или начале февраля. В качестве места проведения звучат три варианта - Россия, Саудовская Аравия или Латвия.