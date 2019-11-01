Сколько денег заработает Бриедис в финале Всемирной боксёрской суперсерии?

"Да, я знаю об этом... Финальный бой будет уже за 2 миллиона. Нет смысла об этом говорить, потому что это ничего не изменит. Может быть так должно было произойти? Деньги не приносят счастье, но лишними они тоже не будут", - сказал Гловацки.