Гловацки: "Жаль, что Бриедис выбрал деньги. Годы идут, он хочет заработать и отложить на будущее"

Напомним, что 15 июня в "Арене Рига" Майрис Бриедис в третьем раунде полуфинала Всемирной боксёрской суперсерии нокаутировал поляка Кшиштофа Гловацки и заполучил пояс WBO в первой тяжёлой весовой категории (до 90,7 кг).

Этот бой вызвал много споров и уже получил звание "скандального". После этого поединка представители поляка начали юридический спор, требуя дисквалификацию Бриедиса и аннулирование результатов. Юридические процедуры затянулись на несколько месяцев и вот WBO решила - реваншу быть. Правда, не похоже, что Бриедис на этот реванш согласится.

"Честно говоря, у нас нет выбора. У нас жёсткий контракт с WBSS, который мы должны исполнять. Такой же контракт был у Гловацки, поэтому поляки также должны знать, что свой следующий бой Бриедис проведёт в финале суперсерии", - сказал менеджер латвийского боксёра Раймонд Зепс порталу Przegląd Sportowy.

Майрис Бриедис и Кшиштоф Гловацки ФОТО: Ieva Makare/LETA

Менеджер Бриедиса добавил, что финал Всемирной боксёрской суперсерии может состояться в конце января или начале февраля. В качестве места проведения звучат три варианта - Россия, Саудовская Аравия или Латвия.

Зепс также сказал, что для латвийской стороны финал очень важен, так как во всех рейтингах первой тяжёлой весовой категории два первых места занимают Бриедис и Юньер Дортикос, поэтому каждый из боксёров ждёт этот финал, чтобы показать миру - кто лучший.

Польский боксёр Кшиштоф Гловацки считает, что решение WBO справедливое и это первый раз на его памяти, когда спорт победил бизнес. Правда, поляк не скрывает разочарования из-за того, что Бриедис откажется от реванша.

"Что ему даст наш второй поединок? Выбрал финансово более выгодное предложение, т.е. финал турнира. Жаль, что Бриедис выбрал деньги, но я его понимаю - годы идут, а он хочет заработать и отложить на будущее", - сказал Гловацки.

Поляк всё-таки добавил, что несмотря ни на что, он надеется, что реванш когда-нибудь сотоится. "Я бы хотел, чтобы Бриедис победил в финале и тогда мы бы провели реванш, потому что у нас есть старые счёты. Рижская история стоила мне много нервов. Я был очень взбешён. После этого я лишь однажды пересматривал, как он ударил меня локтем в зубы. Нет, вру! Два раза! Второй раз во время слушаний WBO".

Майрис Бриедис и Кшиштоф Гловацки ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Гловацки рассказал, что после удара локтем у него была заторможенная реакция и "ватные" ноги. По мнению спортсмена, этот удар всё решил. Кстати, во время слушаний по делу об аннулировании результатов боя, двое из трёх представителей комиссии признались, что на записи видно, как после удара у Гловацки изменились движения.

Зепс не исключил, что после финала суперсерии Бриедис всё-таки проведёт реванш с Гловацки. Правда, пока что это всё только слова. Время покажет, будет ли Бриедис заинтересован повторением поединка с поляком.