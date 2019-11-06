Невероятный камбэк "Челси" и второе подряд поражение "Зенита"

Группа E

Ливерпуль - Генк 2:1

Наполи - Зальцбург 1:1

"Ливерпуль" у себя дома не без проблем обыграл бельгийский "Генк". Счёт в матче на 14-й минуте открыл Жоржиньо Вейналдум, но на 40-й минуте Мбвана Самата восстановил равновесие в счёте. Победу "красным" принёс Алекс Окслейд-Чемберлен, который отличился на 53-й минуте.

В параллельном матче "Наполи" и "Зальцбург" не смогли выявить победителя и разошлись миром. Голами в матче отметились Ирвинг Лосано и Эрлинг Холанд (с пенальти). Отметим, что для 19-летнего Холанда этот гол стал 7-м в четырёх матчах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Группа F

Барселона - Славия 0:0

Боруссия - Интер 3:2

Довольно неожиданно завершился матч "Барселоны" и пражской "Славии" на "Камп Ноу", где безусловный фаворит матча не смог распечатать ворота гостей из Чехии.

Зато в другом матче группы F дортмундская "Боруссия" одержала домашнюю победу над миланским "Интером". В первом тайме Лаутаро Мартинес и Матиас Весино Фалеро забили по голу в ворота хозяев, но после перерыва Юлиан Брандт и защитник Ашраф Хакими (дубль) принесли победу немецкой команде.

Браво, "Боруссия"! ⚫🟡



1⃣ тайм: Боруссия - Интер 0:2

2⃣ тайм: Боруссия - Интер 3:2



Вы помните, когда кто-то забивал три во втором после 0:2 в первом?#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/AgdnDOD0AJ — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 5 ноября 2019 г.

Группа G

Зенит - РБ Лейпциг 0:2

Санкт-Петербургский "Зенит" на своём поле уступил немецкому "РБ Лейпцигу" со счётом 0:2. Команду гостей вперёд вывел Марцель Хальстенберг, но гол футболиста был отменён после использования VAR. Арбитр посчитал, что Хальстенберг подыграл себе рукой.

В конце первого тайма футболистам "РБ Лейпцига" всё-таки удалось забить - гол на счету Диего Демме. На 63-й минуте Марсель Забитцер удвоил преимущество гостей и до конца матча счёт так и не изменился.

Лион - Бенфика 3:1

В параллельном матче "Лион" у себя дома обыграл "Бенфику" благодаря голам Йоакима Андерсена, Мемфиса Депая и Бертран Траоре. Единственный гол за португальскую команду провёл Харис Сеферович.

После победы над "Зенитом" немцы возглавили группу (9 очков), "Лион" занимает второе место (7 очков), питерцы расположились на третьем (4 очка), а замыкает группу G "Бенфика" (3 очка).

Группа H

Челси - Аякс 4:4

Что-то невероятное происходило на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Уже на 2-й минуте Тэмми Абрахам забил гол в собственные ворота, но три минуты спустя Жоржиньо реализовал 11-метровый и восстановил равновесие в счёте. На 20-й минуте Квинси Промес снова вывел "Аякс" вперёд, а затем вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага отправил мяч в собственные ворота и сделал счёт 1:3.

На 55-й минуте Донни ван де Бек забил в ворота "синих" четвёртый гол, а на 63-й минуте Сесар Аспиликуэта сократил отставание в счёте до двух мячей. На 68-й и на 69-й минутах "Аякс" заработал две красные карточки и с поля были удалены защитники Дейли Блинд и Йоэл Велтман. Оставшись вдевятером гости из Амстердама не смогли сохранить преимущество и пропустили два мяча, авторами которых стали Жоржиньо и Рис Джеймс.

🍿 Дайте два! 🤯🤯🤯



55' Челси - Аякс 1:4

63' Челси - Аякс 2:4

68' Блинд удален

69' Велтман удален

71' Челси - Аякс 3:4

74' Челси - Аякс 4:4#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/8SdlrFWN25 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 5 ноября 2019 г.

Валенсия - Лилль 4:1

В параллельном матче испанская "Валенсия" разгромила "Лилль", хотя первыми счёт открыли французы (Виктор Осимхен). На это испанцы ответили голами Даниэля Парехо, Адама Сумаоро (автогол), Жоффрея Кондогбиа и Ферран Торрес.