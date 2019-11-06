Ср, 6.11.2019
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"Футбол стал большой политикой". Украинский игрок "Зенита" ушёл из сборной

Ярослав Ракицкий

ФОТО: EPA/Scanpix

Защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий в своём Instagram объявил об уходе из сборной Украины.

Футболист в своём Instagram написал, что ждал вызова в сборную на протяжении всего 2019 года, но приглашение так и не последовало. 

"Большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики?", - написал Ракицкий.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поздравляю, Сборная Украины, с выходом на евро-20, желаю успехов, парни вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную Команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из Сборной Украины. Я ждал вызов в Команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол в не политике? Для меня было честью защищать Сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу Украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене. Спасибо всем кто поддерживал и тем кто не поддерживал, Вы заряжали быть ещё сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!

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Украинец также отметил, что для него было честью выступать за главную команду страны на протяжении 10 лет, а также поблагодарил тех, кто поддерживал его. "Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины. Желаю только золотых наград. Спасибо".

Напомним, что 30-летний Ярослав Ракицкий подписал контракт с "Зенитом" в начале 2019 года. С тех пор футболист не вызывался в сборную, а его профиль был удалён с сайта Федерации футбола Украины (ФФУ).

Ракицкий выступал за сборную Украины с 2009 года. За это время он сыграл 54 матча за национальную команду, в которых забил 5 голов. "Зенит" - первый иностранный клуб для украинского футболиста.

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