"Футбол стал большой политикой". Украинский игрок "Зенита" ушёл из сборной

Футболист в своём Instagram написал, что ждал вызова в сборную на протяжении всего 2019 года, но приглашение так и не последовало.

"Большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики?", - написал Ракицкий.

Украинец также отметил, что для него было честью выступать за главную команду страны на протяжении 10 лет, а также поблагодарил тех, кто поддерживал его. "Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины. Желаю только золотых наград. Спасибо".

Напомним, что 30-летний Ярослав Ракицкий подписал контракт с "Зенитом" в начале 2019 года. С тех пор футболист не вызывался в сборную, а его профиль был удалён с сайта Федерации футбола Украины (ФФУ).