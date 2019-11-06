"Футбол стал большой политикой". Украинский игрок "Зенита" ушёл из сборной

Защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий в своём Instagram объявил об уходе из сборной Украины.
Футболист в своём Instagram написал, что ждал вызова в сборную на протяжении всего 2019 года, но приглашение так и не последовало.
"Большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики?", - написал Ракицкий.
Поздравляю, Сборная Украины, с выходом на евро-20, желаю успехов, парни вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную Команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из Сборной Украины. Я ждал вызов в Команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол в не политике? Для меня было честью защищать Сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу Украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене. Спасибо всем кто поддерживал и тем кто не поддерживал, Вы заряжали быть ещё сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!
Украинец также отметил, что для него было честью выступать за главную команду страны на протяжении 10 лет, а также поблагодарил тех, кто поддерживал его. "Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины. Желаю только золотых наград. Спасибо".
Напомним, что 30-летний Ярослав Ракицкий подписал контракт с "Зенитом" в начале 2019 года. С тех пор футболист не вызывался в сборную, а его профиль был удалён с сайта Федерации футбола Украины (ФФУ).
Ракицкий выступал за сборную Украины с 2009 года. За это время он сыграл 54 матча за национальную команду, в которых забил 5 голов. "Зенит" - первый иностранный клуб для украинского футболиста.