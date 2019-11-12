Сколько получают "на руки" латвийские хоккеисты НХЛ?

В сравнении с НБА зарплаты хоккеистов НХЛ значительно меньше. Например, баскетболист Давис Бертанс ("Вашингтон Уизардс"), у которого зарплата "на бумаге" 7 миллионов долларов США за сезон, с такими доходами в НХЛ имел бы звёздный статус.

После продолжительного времени у Латвии в Мекке мирового хоккея находятся четыре хоккеиста. Нападающие Рудольф Балцерс и Теодор Блюгер уже второгодки, вратарь Элвис Мерзликин пережил дебют, а уже стабильной частью лиги является Земгус Гиргенсонс.

Земгус Гиргенсонс

25-летний Гиргенсонс в составе НХЛ уже седьмой сезон, что является своего рода показателем качества. С сезона-2013/2014 он неизменно представляет команду "Баффало Сейбрз".

Прошлым летом нападающий заполучил новый договор на год, который предусматривает зарплату суммой в 1,6 миллиона долларов США до уплаты налогов. Отталкиваясь от налоговой политики штата Нью-Йорк, "на руки" за сезон Гиргенсонс получит 895 000 долларов США (802 000 евро).

На данный момент Гиргенсонс является самым высокооплачиваемым латвийским хоккеистом в НХЛ.

ФОТО: AP/LETA

Теодор Блюгер

Прошлым летом нападающий Теодор Блюгер подписал односторонний договор с "Питтсбург Пингвинз" до конца сезона-2020/2021 и его средняя зарплата за сезон будет составлять 750 000 долларов США (669 000 евро).

Руководствуясь налоговой политикой штата Пенсильвания, 25-летнему Блюгеру в этом сезоне "на руки" достанется 465 тысяч долларов США (416 тысяч евро). Такую же сумму нападающий латвийской сборной получит и в следующем сезоне.

Блюгеру предстоит заплатить около 37,7% налогов от общей суммы.

Рудольф Балцерс

Нападающий Рудольф Балцерс незадолго до начала нового сезона получил травму, но уже в ближайшее время он вернётся на лёд в составе канадской команды "Оттава Сенаторз". В этом сезоне его зарплата до уплаты налогов составляет 759 тысяч долларов США.

Беря в расчёт налоговую систему округа Онтарио, 22-летний Балцерс в этом сезоне получит 387 000 долларов США (347 000 евро) после уплаты налогов. Его договор в силе до конца этого сезона.

ФОТО: Ottawa Senators/Facebook

Элвис Мерзликин

25-летний вратарь Элвис Мерзликин в этом сезоне дебютировал в НХЛ. Сейчас он является вторым вратарём "Коламбус Блю Джекетс".

Свой первый договор с НХЛ Мерзликин заключил на сумму 874 000 долларов США за сезон. Исходя из налоговой политики штата Огайо, "на руки" хоккеист получит зарплату в размере 518 000 долларов США (465 000 евро).

Мерзликину нужно заплатить около 40,3% процентов налогов.

Суммы всех четырёх латвийских хоккеистов, конечно, не на 100% точны, но довольно близки к реальности. Неизвестно также, сколько денег они получат в качестве премий, если таковые предвидятся. Также нет информации о стоимости услуг агента.