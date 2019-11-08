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Видео: Сумасшедший сэйв Акинфеева, который в очередной раз спас ЦСКА

Игорь Акинфеев

ФОТО: TASS

В четверг, 7 ноября, в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА на выезде сыграл вничью с венгерским "Ференцварошем" - 0:0. 

Матч между командами получился скучным и в интернете больше обсуждали стычки фанатов до игры, а не то, что происходило на поле. Правда, на 62-й минуте произошёл один момент, который заставил многих футбольных фанатов вскочить со своих мягких диванов.

После серии ударов по воротам "армейцев", которые блокировали защитники, мяч оказался у полузащитника хозяев Игоря Харатина, который находился в трёх метрах от ворот. Харатин нанёс сильный удар в упор, но уже завалившийся в другой угол Акинфеев отразил его ногой, продемонстрировав немыслимую реакцию.

"Чудотворная нога Акинфеева" в очередной раз стала одним из ярчайших событий футбольного матча. Напомним, что на чемпионате мира 2018 года правая нога голкипера помогла сборной России обыграть Испанию и выйти в 1/4 финала. 

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