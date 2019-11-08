Видео: Сумасшедший сэйв Акинфеева, который в очередной раз спас ЦСКА

Матч между командами получился скучным и в интернете больше обсуждали стычки фанатов до игры, а не то, что происходило на поле. Правда, на 62-й минуте произошёл один момент, который заставил многих футбольных фанатов вскочить со своих мягких диванов.

После серии ударов по воротам "армейцев", которые блокировали защитники, мяч оказался у полузащитника хозяев Игоря Харатина, который находился в трёх метрах от ворот. Харатин нанёс сильный удар в упор, но уже завалившийся в другой угол Акинфеев отразил его ногой, продемонстрировав немыслимую реакцию.