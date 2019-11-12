Резидентам +20%, остальным + 10%: предложение Минздрава по зарплатам медикам

Планируется, что заработная плата увеличится у тех медиков, у которых она не превышает трех средних зарплат занятых в народном хозяйстве.

По данным Центрального статистического управления, во втором квартале этого года средняя брутто-зарплата в Латвии составляла 1083 евро, а нетто-зарплата - 799 евро.

Министерство напоминает, что в следующем году планируется дополнительно выделить 60,1 млн евро на повышение зарплат медицинского персонала.

Чтобы способствовать смене поколений в медицине и сбалансировать долгосрочное развитие профессии врача, а также способствовать тому, чтобы студенты-медики начинали свою будущую профессиональную деятельность в Латвии, министерство предлагает повысить минимальную заработную плату резидентов на 20%, выделив для этих целей 4,04 млн евро.

Минимальные ставки других врачей предлагается увеличить на 10%, выделив 48,2 млн евро.

Это означает, что, например, минимальная месячная зарплата сертифицированных врачей увеличится на 108 евро - с 1079 евро в 2019 году до 1187 евро в 2020 году. В свою очередь минимальная месячная зарплата сертифицированных медсестер и помощников врачей повысится на 71 евро - с 714 до 785 евро.

Как сообщалось, 31 октября стратегический совет по здравоохранению не договорился о критериях распределения средств для повышения заработной платы медицинских работников и принял решение вернуться к этому вопросу после принятия государственного бюджета. В то время речь еще шла о распределении 42 млн евро.

В соответствии с утвержденным Сеймом законом для повышения зарплат медиков в будущем году должно быть предусмотрено 120 млн евро, что позволило бы увеличить оплату труда в среднем на 20%. Однако правящая коалиция заявила, что принятие закона было ошибкой, потому что в нем не предусмотрены источники повышения финансирования.

В результате для повышения зарплат медиков удалось найти лишь около половины необходимых средств.

На прошлой неделе организации медиков провели многотысячный пикет у Сейма и акцию протеста "Один день без врача", требуя выделить финансирование на прирост зарплат в установленном законом объеме, но никаких гарантий повышения зарплат от правительства не получили.