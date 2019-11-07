Гробы, хлеб и носки. Медики и противники региональной реформы провели протесты у Сейма

Хронология событий: Акция медиков прошла с 8.30 до 9.30. По наблюдениям LETA, около 9.30 у здания Сейма было около 2000 человек.

По наблюдениям LETA, около 9.30 у здания Сейма было около человек. После акции медиков возле Сейма начался протест недовольных административно-территориальной реформой - они выступили против "насильственной и нелогичной реформы, которая полностью опустошит село".

По неофициальной информации, по подсчетам полиции, обе акции собрали около 5000 человек.

С утра у здания Сейма собралось столько медиков, что депутатам, пришедшим на заседание парламента, было сложно протиснуться сквозь их ряды. К протестующим пыталась обратиться спикер Сейма Инара Мурниеце, но из-за свиста и шума ее почти не было слышно.

Мурниеце заявила, что понимает, что средств на здравоохранение не хватает, и призвала медиков и политиков выслушать друг друга.

Участники акции держали в руках плакаты с лозунгами "Заботит ли политиков здоровье?", "Молодым медикам быть", "Правительство, любите врачей, потому что не будете вечно здоровы", "Усталые медики могут быть вредны для вашего здоровья" и др. В начале акции к зданию Сейм был принесен гроб с надписью "политика" и "народ".

Галерея: Акция протеста "Один день без врача"

К собравшимся обратился руководитель Латвийской ассоциации молодых врачей Карлис Раценис, который подчеркнул, что из-за недостаточной оплаты труда медики будут уезжать за границу.

Также перед участниками акции выступил один из пациентов, заявив, что без врачей не будет ни народа, ни правительства, и поблагодарив медиков за их труд.

​Представители организаций медиков, которые организовали протест, были приглашены на беседу в парламенте. В ней приняли участие - Мурниеце, министр финансов Янис Рейрс и министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Видео: Акция протеста "Один день без врача"

Позднее к участникам пикета медиков у Сейма присоединились противники территориальной реформы. Они прошли шествием от Бастионной горки к зданию Сейма.

В целом у здания парламента собралось несколько тысяч протестующих. По оценкам полиции, в акциях протеста в целом приняли участие почти 5 тысяч человек.

Противники административно-территориальной реформы выразили солидарность с требованиями медков повысить финансирование здравоохранения. Участники акции из Алсунги привезли участникам пикета медиков хлеб и носки, чтобы "были силы бороться".

Представители самоуправлений протестовали против "насильственной ликвидации краев", скандировали лозунги "Пуце нет!", "Снять Пуце!".

Когда к ним вышел ответственный за реформу министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце, участники акции встретили его громким свистом и криками.

Протестовать против реформы к Сейму прибыли представители разных поколений из Руены, Алои, Салацгривы, Кандавы, Алсунги и других регионов, в том числе 14 человек представляли самое маленькое самоуправление Латвии - Балтинавский край. Из Руены приехали около 60 пикетчиков, из Кандавского края - около 80. Среди участников акции были также руководители самоуправлений и предприниматели.

Противники реформы скандировали "Родине быть!" и другие лозунги, а в конце акции возложили к Сейму похоронные венки.

Галерея: Пикет противников территориальной реформы

Эта акция протеста была приурочена к передаче одобренного коалицией законопроекта об административно-территориальной реформе в Сейм для рассмотрения в первом чтении. Реформа предусматривает создание в Латвии 39 вместо нынешних 119 самоуправлений.