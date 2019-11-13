Рижское "Динамо" подписало ещё одного нападающего из России

Сообщается, что "Локомотив" и "Динамо" совершили обмен, в рамках которого в Ригу отправился Кирилл Слепец, а в Ярославль - форвард Брок Троттер.

Кроме того, латвийская команда расторгла контракт с нападающим Френком Разгалсом, который продолжит карьеру в Чехии.

Слепец в этом сезоне выступал в Высшей Хоккейной Лиге (ВХЛ). За "Буран" из Воронежа игрок провёл 21 матч, забросил 8 шайб и сделал 7 результативных передач.

20-летний хоккеист в прошлом сезоне дебютировал в КХЛ и провёл за "Локомотив" 10 матчей, забросив одну шайбу. Стоит отметить, что Слепец в этом году забросил 5 шайб на чемпионате мира (до 20 лет) и стал лучшим бомбардиром сборной России, которая заняла третье место.