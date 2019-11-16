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КХЛ наказала Гончарова за неспортивное поведение в матче против рижского "Динамо"

Максим Гончаров

ФОТО: www.spartak.ru

Континентальная хоккейная лига наказала защитника московского "Спартака" Максима Гончарова за неспортивное поведение в матче 14 ноября против рижского "Динамо".

В четверг "Динамо" на своей площадке со счетом 3:1 обыграло тренируемый Олегом Знарком и Харийсом Витолиньшем московский "Спартак".

В первом периоде, когда рижане вели в счете 1:0, Гончаров локтем ударил в лицо нападающего "Динамо" Микелиса Редлихса.

Недовольство таким неспортивным поведением выразили тренеры и хоккеисты рижского клуба.

30-летний Гончаров неуместными жестами, указав на свой зад и в область паха, пытался еще сильнее разозлить рижан.

Тренеры, "Спартака" Знарок и Витолиньш какое-то время не выпускали Гончаров на площадку, однако затем он забил единственный гол команда в этом матче.

Спортивный дисциплинарный комитет КХЛ наказал Гончарова дисквалификацией на один матч и денежным штрафом в размере 200 000 рублей (около 2837 евро).

В этом сезоне Гончаров в 28 матчах забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи.

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