Ещё четыре сборные вышли на Евро-2020. Сборная России потерпела разгром

Напомним, что ранее выход на Евро-2020 оформили сборные России, Бельгии, Италии, Польши, Испании, Украины, Турции, Франции, Англии, Чехии, Швеции и Финляндии. Вчера к ним присоединились национальные команды Австрии, Германии, Нидерландов и Хорватии.

Германия у себя дома отправила 4 гола в ворота Беларуси, набрала 18 очков и обеспечила себе досрочный выход на чемпионат Европы. Того же самого добилась и сборная Нидерландов, которая дома сыграла вничью с Северной Ирландией (0:0) и набрала 16 очков в группе С.

Кстати, сборная Германии вышла на чемпионат Европы в 13-й раз - это рекорд. При этом немцы квалифицируются в финальную часть каждого Евро с 1972 года.

Хорватия у себя дома обыграла Словакию (3:1) и набрала в группе Е 17 очков. Словаки по-прежнему сохраняют шансы принять участие в турнире, точно также как и Уэльс с Венгрией. Судьба ещё одной путёвки в этой группе решится 19 ноября.

Ну и наконец Австрия со счётом 2:1 обыграла Северную Македонию и вслед за поляками гарантировала себе участие в финальной стадии Евро-2020. Напомним, что в одной группе с австрийцами выступает сборная Латвии, которая вчера уступила на выезде Словении (1:0). В заключительном матче группового этапа Латвия в Риге сыграет именно с Австрией.

К другим интересным событиям субботы можно отнести домашнее поражение сборной России от Бельгии (1:4). Стоит добавить, что победная серия команды Станислава Черчесова до этой встречи состояла из семи матчей. Голами в ворота хозяев отметились Торган Азар, Эден Азар (дубль) и Ромелу Лукаку. Единственный гол в составе сборной России провёл Георгий Джикия.

Отметим ещё матч Сан-Марино против Казахстана (1:3). Этот матч примечателен тем, что гол Филиппо Берарди стал для Сан-Марино первым в квалификации Евро-2020. В девяти встречах команда пропустила 46 голов.