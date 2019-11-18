Жена Шумахера объяснила, почему состояние спортсмена так долго держат в секрете

Среди прочего супруга великого гонщика наконец ответила на вопрос, почему сведения о состоянии здоровья Михаэля всё время тщательно оберегаются:

"В настоящее время он находится в надёжных руках, и мы делаем всё возможное, чтобы помочь ему. Не сомневайтесь в этом.

И пожалуйста, постарайтесь понять, что сохранение конфиденциальности — желание Михаэля, и мы выполняем его просьбу. Уверена, он сделал бы то же самое для меня", - пояснила она.

В то же время центральной темой интервью стало увлечение Коринны конным спортом.

"Когда мне было 30 лет, я мечтала, чтобы у меня была лошадь, и он полетел со мной в Дубаи посмотреть на арабских скакунов", - призналась супруга Шумахера.

На десятилетие свадьбы Михаэль подарил супруге целое ранчо, а спустя пять лет, в 2010 году, Коринна стала чемпионкой Европы по верховой езде в стиле "вестерн".

"Никогда не забуду, кому я за это обязана. Моему супругу Михаэлю", – признаётся она.

Отметим, что дочь Коринны и Михаэля последовала примеру матери: 22-летняя Джина-Мария тоже занялась конным спортом и прошлым летом выиграла чемпионат Европы.

Джина-Мария процитировала слова отца, в своё время поддержавшего её выбор:

"Он тогда сказал, что если заниматься картингом, то после тренировки или гонки машину ставят в гараж. А о лошадях нужно заботиться всегда, каждый день".