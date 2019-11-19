Со следующего года будет увеличен необлагаемый минимум

Во вторник, 19 ноября, Кабинет министров одобрил поправки к правилам о расчете необлагаемого минимума и подоходного налога с населения (IIN), предусматривающие повышение необлагаемого минимума в 2020 году.
Упомянутое предложение включено в пакет бюджета 2020 года.
На данный момент упомянутые правила предусматривают, что
с 2020 года максимальный годовой необлагаемый минимум составит 3000 евро или 250 евро в месяц, который применяется к облагаемым доходам до 5 280 евро в год или 440 евро в месяц.
Однако, учитывая, что сборы подоходного налога с населения в 2019 году идут лучше, чем планировалось, правительство приняло решение поднять максимальный годовой необлагаемый минимум до 3 600 евро или 300 евро в месяц и повысить максимальный доход до 6 000 евро в год или 500 евро в месяц, к которым будет применяться необлагаемый минимум.
Таким образом, с 2020 года максимальный необлагаемый минимум в 300 евро будет применяться к доходам налогоплательщикам до 500 евро в месяц.
Согласно подсчетам Министерства финансов, упомянутые изменения в 2020 году повлияют на 52% трудоустроенных, а большую выгоду получат те, кто зарабатывает до 600 евро в месяц.