Со следующего года будет увеличен необлагаемый минимум

с 2020 года максимальный годовой необлагаемый минимум составит 3000 евро или 250 евро в месяц, который применяется к облагаемым доходам до 5 280 евро в год или 440 евро в месяц.

Однако, учитывая, что сборы подоходного налога с населения в 2019 году идут лучше, чем планировалось, правительство приняло решение поднять максимальный годовой необлагаемый минимум до 3 600 евро или 300 евро в месяц и повысить максимальный доход до 6 000 евро в год или 500 евро в месяц, к которым будет применяться необлагаемый минимум.