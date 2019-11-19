Вт, 19.11.2019
И в информационном поле мы видим - оно сужается. Журналистики становится все меньше, "желтое" начинает побеждать содержательно качественное. В этом нет ничего красивого. Юрис Курсиетис, режиссер фильма "Олег"

Свой водопадик! Трудолюбивые бобры построили целую плотину в Бикерниекском лесу
Видео

Бобер в Рижском канале. Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Знали ли вы, что бобры на самом деле знатные строители? Нет, они не только грызут деревья в центре столицы. Трудолюбивые бобры строят даже плотины. 

Свидетелем одного из таких сооружений стал очевидец TVNET.

Во вторник, 19 ноября, прогуливаясь в Бикерниекском лесу, ближе к углу улиц Шмерля и Эйзенштейна, он наткнулся на своеобразный водопад, созданный стараниями бобров. 

Оцените размах!

Видео: "Сооружения" бобров в Бикерниекском лесу

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