Свой водопадик! Трудолюбивые бобры построили целую плотину в Бикерниекском лесу
Знали ли вы, что бобры на самом деле знатные строители? Нет, они не только грызут деревья в центре столицы. Трудолюбивые бобры строят даже плотины.
Свидетелем одного из таких сооружений стал очевидец TVNET.
Во вторник, 19 ноября, прогуливаясь в Бикерниекском лесу, ближе к углу улиц Шмерля и Эйзенштейна, он наткнулся на своеобразный водопад, созданный стараниями бобров.
Оцените размах!
Видео: "Сооружения" бобров в Бикерниекском лесу