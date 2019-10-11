Фото и видео: бобры хозяйничают прямо в центре Риги

В свое время Рижская дума пояснила, что бобрам нравится малоподвижный образ жизни и они очень привязаны к территории, которую когда-то заняли. И городские водоемы для этих животных вполне подходят.

Однако, как поясняют специалисты департамента, у борьбы с бобрами в городе эффект кратковременный, так как место пойманных бобров занимают другие особи. И технического решения, как ограничить проникновения бобров в город, нет.

ФОТО: Jānis Vingris/TVNET

Поэтому же в 2010 году было принято решение, что столица попытается ужиться с бобрами, сведя до минимум риски ущерба городской среде. Бобры - грызуны с очень сильными зубами, и они могут доставить немало проблем. Чтобы этого не произошло, бобров кормят, а деревья защищают особыми решетками. В 2019 году для кормления, предотвращения и защиты деревьев планируется выделить 12 043,15 евро из средств рижского фонда по защите окружающей среды.