Сборная Латвии обыграла Австрию. Это наша первая победа за полтора года

Состав нашей команды особо не отличался от того, который тремя днями ранее играл в Словении. На поле с первых минут появился нападающий Роберт Улдрикис, а также полузащитник "Валмиеры" Алексей Грязнов, для которого эта игра стала первой за национальную команду.

В первом тайме австрийцы больше владели мячом, но опасных моментов гости создали не так много. Возможно, у латвийских футболистов было даже больше моментов, чтобы отличиться. Так, например, на 19-й минуте Давис Икауниекс в борьбе с двумя защитниками всё-таки сумел нанести удар с линии штрафной, но вратарь гостей среагировал.

Самый опасный момент первого тайма случился на 27-й минуте - Роберт Савалниекс навесил с левого фланга на дальнюю штангу, где находился Марцис Ошс, который головой послал мяч в перекладину.

На 65-й минуте Ошс всё-таки добился своего и открыл счёт - мяч после углового оказался у Оша, который незамедлительно отправил его в ворота. Для 28-летнего защитника этот гол стал первым в составе национальной команды.

Стоит добавить, что этот гол стал также первым в этом году, который наша сборная забила у себя дома. Кроме того, впервые в этом отборочном цикле Латвия вышла вперёд по ходу матча.

Несмотря на то, что австрийцы приехали в Ригу без целого ряда своих лидеров, а также на то, что команда уже обеспечила себе выход на Евро-2020, в их планы не входило поражение от аутсайдера группы. В оставшееся время австрийцы бросились отыгрываться.

На 83-й минуте гости были близки к тому, чтобы сравнять счёт, но Михаэль Грегорич угодил в перекладину. Итог - 1:0 и первая победа нашей сборной в 2019 году.

Латвийские футболисты завершили отборочный цикл на последнем месте в своей группе (3 очка), пропусти вперёд Израиль (11), Словению, Северную Македонию (14), Австрию (19) и Польшу (19).

Добавим ещё, что до сегодняшнего дня сборная Латвии не могла победить на протяжении 17 матчей подряд. В последний раз наши футболисты побеждали в июне 2018 года на Кубке Балтии (Эстонию), а если учитывать международные турниры, то наша последняя победа случилась больше двух лет назад.