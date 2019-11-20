Дело о поставках оружия в страны Африки: один из задержанных арестован

VDD сообщила агентству LETA, что по отношению ко всем трем задержанным применен статус подозреваемых.

К одному в качестве меры пресечения применен арест, к двум другим - мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

VDD по-прежнему не комментирует, оружие какого рода доставлялось, и были ли подозреваемые предпринимателями.

Как сообщалось ранее, 13 и 14 ноября VDD задержала трех человек связи с доставкой оружия в большом объеме в страны Африки. Процессуальные действия были проведены в рамках уголовного процесса, который был начат 5 февраля 2018 года.

В ходе следствия было проведено пять санкционированных обысков на объектах, связанных с задержанными лицами. Во время обысков были получены документы с доказательствами и носители данных.