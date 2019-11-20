Дело о поставках оружия в страны Африки: один из задержанных арестован

Суд по инициативе Службы госбезопасности (VDD) в качестве меры пресечения применил арест к одному из задержанных лиц по делу о противозаконной доставке оружия в большом объеме в страны Африки, в отношении которых действуют определенные санкции ООН и ЕС.
VDD сообщила агентству LETA, что по отношению ко всем трем задержанным применен статус подозреваемых.
К одному в качестве меры пресечения применен арест, к двум другим - мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
VDD по-прежнему не комментирует, оружие какого рода доставлялось, и были ли подозреваемые предпринимателями.
Как сообщалось ранее, 13 и 14 ноября VDD задержала трех человек связи с доставкой оружия в большом объеме в страны Африки. Процессуальные действия были проведены в рамках уголовного процесса, который был начат 5 февраля 2018 года.
В ходе следствия было проведено пять санкционированных обысков на объектах, связанных с задержанными лицами. Во время обысков были получены документы с доказательствами и носители данных.
"Полученная в ходе расследования информация свидетельствует, что группа лиц занималась противоправными поставками крупных партий оружия в африканские государства, против которых обращены санкции ОНН и ЕС", - говорится в заявлении VDD.