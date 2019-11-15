Пт, 15.11.2019
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За нелегальную поставку оружия в Африку задержаны три человека

Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

13 и 14 ноября Служба госбезопасности (VDD) задержала трех человек связи с доставкой оружия в большом объеме в африканские страны, в отношении которых действуют определенные санкции ООН и ЕС. 

Задержание проходило на нескольких объектах в Риге и окрестностях в связи с подозрениями в нелегальной торговле оружием, нарушением международных санкций и легализацией преступно нажитых средств. Были проведены определенные процессуальные действия.

Процессуальные действия проведены в рамках уголовного процесса, который был начат 5 февраля 2018 года. 

В ходе следствия было проведено пять санкционированных обысков на объектах, связанных с задержанными лицами. Во время обысков были получены документы с доказательствами и носители данных.

"Полученная в ходе расследования информация свидетельствует, что группа лиц занималась противоправными поставками крупных партий оружия в африканские государства, против которых обращены санкции ОНН и ЕС", - говорится в заявлении VDD. 

В ближайшее время будет решен вопрос о мерах пресечения для задержанных. Более подробных комментариев VDD не предоставляет. 

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