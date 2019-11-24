Олимпийский чемпион посоветовал Медведевой и Загитовой уйти из спорта

Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров считает, что российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева должны завершить карьеру. Об этом спортсмен заявил в интервью RT.
По мнению Костомарова, Медведевой и Загитовой нужно завершать карьеру. Фигурист считает, что они могут продолжать кататься ради своего удовольствия, но при этом не стоит надеяться на высокие результаты.
"У Загитовой есть тройной аксель? Нет. Есть четверные прыжки? Нет. Поэтому при чистых прокатах остальных фигуристок она не сможет ни с кем соревноваться", - заявил Костомаров.
Фигурист также добавил, что даже если Загитова соберётся, то это ничего не изменит, так как она не может прыгать те элементы, которые есть у её соперниц.
Напомним, что российские фигуристки выиграли все шесть этапов Гран-при в этом сезоне. Помимо Алёны Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой в финал Гран-при вышла и Загитова, которая дважды была на подиуме. Финал состоится в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.