Олимпийский чемпион посоветовал Медведевой и Загитовой уйти из спорта

По мнению Костомарова, Медведевой и Загитовой нужно завершать карьеру. Фигурист считает, что они могут продолжать кататься ради своего удовольствия, но при этом не стоит надеяться на высокие результаты.

"У Загитовой есть тройной аксель? Нет. Есть четверные прыжки? Нет. Поэтому при чистых прокатах остальных фигуристок она не сможет ни с кем соревноваться", - заявил Костомаров.

Фигурист также добавил, что даже если Загитова соберётся, то это ничего не изменит, так как она не может прыгать те элементы, которые есть у её соперниц.