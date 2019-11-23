Фигуристки из группы Тутберидзе выиграли все этапы Гран-при

16-летняя российская фигуристка Алёна Косторная одержала победу на Гран-при Японии.
Косторная по сумме двух программ набрала 240,00 бала. В произвольной программе ей не хватило одного балла до мирового рекорда - фигуристка с помаркой приземлилась с акселя в три с половиной оборота.
Напомним, что вчера 16-летняя фигуристка одержала победу в короткой программе, установив мировой рекорд (85,04 балла).
Второе место на Гран-при Японии заняла Рика Кихира (231,84), а третьей стала россиянка Алина Загитова (217,99).
Таким образом, российские фигуристки выиграли все шесть этапов Гран-при в этом сезоне. По две победы в сезоне одержали фигуристки из группы Этери Тутберидзе – Анна Щербакова (США и Китай), Александра Трусова (Канада и Россия) и Алена Косторная (Франция и Япония).
Помимо Косторной, Щербаковой и Трусовой в финал Гран-при вышла также россиянка Алина Загитова, которая дважды была на подиуме. Также в решающую фазу соревнования пробились японка Рика Кихира (победительница прошлогоднего Финала) и американка Брэди Теннелл.
Финал состоится в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.
Видео: Произвольная программа Алёны Косторной