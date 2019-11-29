Модель? Актриса? Блогер? Нет! Ирина Морозюк - президент футбольного клуба в Украине
Несмотря на то, что мы живём в XXI веке, мир по-прежнему перенасыщен всякими устаревшими стереотипами. Женщинам не место в "мужских" видах спорта - как раз один из таких.
К счастью, это предвзятые отношение постепенно разрушается. Во многом благодаря женщинам, которые несмотря ни на что, решили принять активное участие в этих видах спорта, построив карьеру не только в качестве спортсменок, но и в руководстве - в качестве тренеров или президентов.
Знакомьтесь, Ирина Морозюк - жена украинского футболиста Николая Морозюка, которая в октябре 2019 года стала первой женщиной-президентом футбольного клуба в Украине. Морозюк возглавила аматорский клуб "Лион" из Львова.
🔥 Від вчора ОФІЦІЙНО: @irina_moroziuk - президент футбольного клубу Ліон!💪 🔝 Єдина жінка - президент футбольного клубу в Україні! Ми пишаємося, що саме @irina_moroziuk єдина і найчарівніша левиця нашого прайду.🦁👸З таким президентом ми не маємо права бути другими чи третіми, тому обіцяємо всім вам, що завжди будемо боротися тільки за перемогу! #футбол #ФкЛіон #Львів #президент #Морозюк #команда #football #footballclub #team #moroziuk #lviv #fclion
"Мои львята! Имею честь стать президентом футбольного клуба "Лион". У нас большие цели, все впереди!" - написала Морозюк в Instagram.
Эта новость стала громким событием в украинском спорте, но сама Морозюк далеко не в первый раз оказалась в центре внимания СМИ. Ирина ведёт публичный образ жизни, продвигает свой бренд одежды, снимается в рекламе, а также участвует в разного рода челленджах. Вот так Ирина поучаствовала в популярном Bottle Cap Challenge.
А здесь Ирина решила попробовать себя в роли художницы и продемонстрировала подписчикам картину, которую она нарисовала собственной грудью.
Также Ирина приняла участие в челлендже шведского футболиста Златана Ибрагимовича - девушка удержала мяч на груди и двигала руками, как главный герой фильма "Матрица".
Многие из вас знают , что @iamzlatanibrahimovic мой любимый футболист ( после мужа ) И я не могла не поучаствовать в его #matrixchallenge 😅❤️ . Everybody know that @iamzlatanibrahimovic is my favorite football player ( after my husband ) and I have to be a part of this #matrixchallenge 😘
Перечислять все эксцентричные выходки Ирины мы не станем. Поверьте, их было очень много. Сейчас Морозюк активно развивает свои социальные сети, публикуя в Instagram очень "горячие" фотографии. В данный момент на аккаунт девушки подписаны 40 тысяч человек. Принимая во внимание контент, которым делится девушка, львовский "Лион" имеет все шансы стать одним из самых популярных футбольных клубов Украины.
Сейчас много женщин стремятся к равноправию полов.. За эгалитарность ☝🏼😅 Но я вообще этого прикола не понимаю 🤷🏼♀️ Хотят сексуальное равенство , гендерное равенство и т.д. . Но начнём с того , что мы по природе разные! . Представляю такую ситуацию , выхожу с моим мужчиной с маркета , он даёт мне пакет и говорит : «тащи , малая, ты ж за равноправие!» 😂 . Я предпочту, всё-таки готовить борщ , чем брать на себя ответственность обеспечивать семью и т.д. . Скорее эти все моменты должны обсуждаться внутри семьи! Мужчина и женщина должны только между собой распределять обязанности. . А вы как думаете?
Добрий вечір ! Давно не было громких и длинных постов ( Ну и не будет 😅 Я не знаю о чем писать 🤷🏼♀️ о какой то фигне , нет смысла 😬 Тут каждая полу-инста-тёлка все уже на свете вам рассказала ☝🏼😅 как быть успешной и красивой! Как за собой ухаживать ! Где брать мотивацию и прочее 😂🤦🏼♀️ Меня немного от этой всей чепухи подташнивает 🤢нет той темы , о которой я бы хотела написать 😑 поэтому .. просто смотрите на меня красивую 😅💋❤️
Одна из моих любимых книг про отношение между мужчиной и женщиной. Кто читал , сразу узнает 😉 . И несколько цитат из неё : . Мужчина чувствует себя состоявшимся и способен сосредоточиться на отношениях с женщиной, если он разобрался в трех самых важных для него вопросах: кто он, чем занимается и сколько зарабатывает. . Если мужчина не стремится реализовать свои мечты, не ставит себе цели, он обречен. . Термин «вымогательница» мы придумали, чтобы сохранить наши деньги и получать от вас все, что мы хотим.(М) . Послушайте: если вы обращаетесь к своему мужчине с ситуацией, которую нужно исправить, а он не пытается этого сделать, это не ваш мужчина – он вас не любит. . Если у вас есть проблема и ваш мужчина не помогает вам, он плохой кандидат на ваши льготы. . когда мужчина приближается к вам, у него есть план. И суть этого плана в том, чтобы переспать с вами или узнать, что нужно для того, чтобы переспать с вами. . Мужчина по природе охотник, а женщина его добыча. . В мужской ДНК заложена обязанность быть добытчиком и защитником, и все, что мы делаем, направлено на то, чтобы воплотить это в жизни. . Когда мужчина просит о сексе и когда ему в этом отказывают, его реакция на отказ скажет вам все, что вы должны знать о нем. . Женская власть крушила империи. Клеопатра помогла Риму пасть. Почитайте Библию: мы до сих пор расхлебываем то, что натворила Ева. У женщин всегда была такая власть, и у вас она есть — включая власть заставить мужчину, с которым вы встречаетесь, подождать ваших льгот. О, я не говорю о том, что вы не можете заплатить мужчине; оплата еще появится ... . Спокойной ночки 😈
Девушки, мы разбаловали мужчин, мы преподносим им все, что их hуичество пожелает, мы кормим их с золотой ложечки, вытирая слюнки салфетками высочайшего качества, сделанных по уникальной технологии, а потом сидим, в недоумении, и не понимаем, почему он ушел к другой. Ведь она менее красива, носит одежду на размер больше .. да и скорее всего готовить не умеет. Знаешь почему так происходит? Да потому что ты ему отдала слишком много себя, своего времени и внимания. . Из книги 🙌🏽💪🏼
Добрый вечер ) обещала написать об отеле ☝🏼 для тех, кто любит Турцию 🇹🇷 как я ❤️ . Три года подряд , мы свой летний отдых проводили в Maxx Royal Kemer . Мы очень любим этот отель и всем довольны ) Честно говоря , не думала , что есть ещё что то такого уровня , но посетив Regnum , поняла что ошибалась ) . Очень достойная альтернатива с огромной территорией и богатым ландшафтным дизайном 🌸🌸🌸 За 4 дня отдыха , я почти нигде не гуляла 😂 но краем глаза видела много интересных мест по дороге на пляж 🏖 Песок привозной , белый .. но к сожалению море уступает Кемеру 😏 Грязновастенько. . На счёт еды : Я была в шоке , мы ни разу небыли в ресторанах Аля Карт , так как основной за один вечер не обойти 😃 Огромнейший выбор блюд ! Рыба , Мясо , морепродукты во всех интерпретациях ) просто WOW 🔥 Тут , конечно , Regnum вне конкуренции 👏🏼 . Номера классные , на уровне 👍🏻Несколько бассейнов 👍🏻 . Ааа и самое важное , для детей просто все , что только поделаешь ☝🏼 . Цены норм👌🏻 Советую)
Многие девушки часто задавали мне вопрос о том , как правильно вести себя с мужчиной , чтобы он уважал , любил и ценил. Вот хочу вам дать два сраных совета от Ирины Морозюк 😂 . ПРАВИЛО НОМЕР 1: Не смотря на ваши чувства к мужчине , эмоции и страсть которую он у вас вызывает - всегда любить СЕБЯ больше☝🏼 . ПРАВИЛО НОМЕР 2: Никогда не бояться его потерять ☝🏼 Только когда вы отпускаете страх потери и в приоритете у вас только yourself ... все становится красочным как #сказочноебали 😅✌🏼 . . P.s бля, муж меня убьёт 😂🤦🏼♀️ Как скрыть этот пост он него ?😬😭