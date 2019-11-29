Модель? Актриса? Блогер? Нет! Ирина Морозюк - президент футбольного клуба в Украине

К счастью, это предвзятые отношение постепенно разрушается. Во многом благодаря женщинам, которые несмотря ни на что, решили принять активное участие в этих видах спорта, построив карьеру не только в качестве спортсменок, но и в руководстве - в качестве тренеров или президентов.

Знакомьтесь, Ирина Морозюк - жена украинского футболиста Николая Морозюка, которая в октябре 2019 года стала первой женщиной-президентом футбольного клуба в Украине. Морозюк возглавила аматорский клуб "Лион" из Львова.

"Мои львята! Имею честь стать президентом футбольного клуба "Лион". У нас большие цели, все впереди!" - написала Морозюк в Instagram.

Эта новость стала громким событием в украинском спорте, но сама Морозюк далеко не в первый раз оказалась в центре внимания СМИ. Ирина ведёт публичный образ жизни, продвигает свой бренд одежды, снимается в рекламе, а также участвует в разного рода челленджах. Вот так Ирина поучаствовала в популярном Bottle Cap Challenge.

А здесь Ирина решила попробовать себя в роли художницы и продемонстрировала подписчикам картину, которую она нарисовала собственной грудью.

Также Ирина приняла участие в челлендже шведского футболиста Златана Ибрагимовича - девушка удержала мяч на груди и двигала руками, как главный герой фильма "Матрица".