Комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года

Данное решения было принято в связи с нарушением допинговых правил.

Как сообщает издание, запрет хотят наложить на четыре года.

Если исполком ВАДА поддержит это решение, то сборная России пропустит Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.

В комитете ВАДА достоверность данных рекомендаций была подтверждена.

Рекомендации будут рассмотрены 9 декабря на заседании, которое состоится в Париже.

Что грозит России. Главное: лишение статуса РУСАДА;

в ближайшие четыре года Россия не сможет принимать крупные международные турниры или проводить их. Соревнования, которые Россия уже получила, будут перенесены;

спортсмены из России смогут выступать на международных турнирах только под нейтральным флагом. Так может случится на Олимпиаде-2020, Пекине-2022 и, вероятно, уже на Евро-2020;

комитет рекомендовал не пускать Россию на Олимпийские и Паралимпийские игры, Юношеские Игры, любые чемпионаты мира, проводимые под эгидой федераций, подписавших кодекс ВАДА. Сюда, в частности, может попасть футбольный Евро-2020 (у Санкт-Петербурга – 4 матча), финал Лиги чемпионов-2021, чемпионат мира по хоккею-2023, чемпионат мира по волейболу-2022 и летняя Универсиада-2023. А также ЧМ по водным видам-2025 в Казани;

(у Санкт-Петербурга – 4 матча), финал Лиги чемпионов-2021, чемпионат мира по хоккею-2023, чемпионат мира по волейболу-2022 и летняя Универсиада-2023. А также ЧМ по водным видам-2025 в Казани; до крупных соревнований предложено допускать только тех спортсменов, которых не докажут, что не участвовали в приёме допинга. На Играх-2018 допуск организовывал МОК, сейчас – ВАДА. Возможно, требования станут строже;

кроме затрат на проведение расследований, Россия оплатит штраф в размере 10% от дохода за 2019 год или 100 тысяч долларов (в зависимости от того, какая сумма будет меньше, ту и нужно заплатить).

Как ранее сообщалось, в сентябре этого года всемирное антидопинговое агентство выдвинуло подозрения Московской антидопинговой лаборатории в махинациях с допинг-пробами, которые были сданы ещё в 2012-2015 годах. Если данные предположения будут подтверждены, то Российское антидопинговое агентство может быть дисквалифицировано. Это в свою очередь значит, что ряд российских спортсменов пропустит Игры-2020.

Британское издание Inside the Games уже давно внимательно следит за развитием ситуации с допингом в России и утверждает, что данный сценарий неизбежен.