WBO отняла у Бриедиса чемпионский пояс

Этим летом Бриедис в "Арена Рига" в третьем раунде победил польского боксера Кшиштофа Гловацки и получил пояс чемпиона мира по версии WBO в первой тяжелой весовой категории (до 90,7 килограммов).

Представители Гловацки после этой дуэли начали юридическую борьбу, потребовав дисквалификации Бриедиса и аннулирования результатов, так как латвийский боксер нанес удар сопернику локтем в лицо, что в ринге запрещено.

Ранее WBO сообщила, что Бриедис в течение 120 дней должен предложить Гловацки возможность взять реванш. Чтобы выполнить это условия, Бриедису пришлось бы отказаться от боя в финале Мировой суперсерии бокса против кубинца Юниера Дортикоса.

Ранее менеджер Бриедиса Раймонд Зепс в разговоре с TVNET указал, что они точно не откажутся от этого боя, так как "все самые престижные мировые рейтинги свидетельствуют, что в финале суперсерии будут биться первый и второй номера".

Таким образом, пояс чемпиона мира по версии WBO сейчас вакантен. За него будут биться Гловацки и британский боксер Лоуренс Околи, который в 14 боях одержал 14 побед, 11 из которых нокаутом.

Место и время проведения финала суперсерии официально не объявлены. Менеджер Бриедиса Раймонд Зепс ранее порталу TVNET указал, что бой может состояться в конце января или начале февраля в России, Саудовской Аравии или Латвии.

34-летний Бриедис за свою карьеру одержал 26 побед (19 - нокаутом) и потерпел одно поражение.