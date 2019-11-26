Стала известна дата следующего боя Хабиба Нурмагомедова

Интересно, что бой Тони и Хабиба срывался четыре раза. Их первая встреча должна была состояться ещё в 2015 году, но Хабиб тогда сломал ребро. В 2016 году у Фергюсона обнаружили жидкость и кровь в лёгких, а в 2017 году Нурмагомедов прямо перед боем попал в больницу на фоне сгонки веса. Наконец в 2018 году, за неделю до боя, американец во время съёмок оступился и порвал связку колена. Нынешняя попытка будет уже пятой.