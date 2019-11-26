Вт, 26.11.2019
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Стала известна дата следующего боя Хабиба Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон (2017 год)

ФОТО: AP/Scanpix

Дагестанский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов сразится с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля 2020 года. Об этом в своём Twitter сообщил менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.

"Чемпион подписал соглашение на поединок против Тони Фергюсона. Орёл приземлится в Бруклине 18 апреля. Это всё для фанатов", - говорится в сообщении.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт также сообщил, что поединок Хабиба и Фергюсона должен стать главным событием PPV-турнира 18 апреля в Бруклине.

Кроме того, ESPN сообщает, что американский боец Тони Фергюсон ещё не подписал соглашение на поединок.

Интересно, что бой Тони и Хабиба срывался четыре раза. Их первая встреча должна была состояться ещё в 2015 году, но Хабиб тогда сломал ребро. В 2016 году у Фергюсона обнаружили жидкость и кровь в лёгких, а в 2017 году Нурмагомедов прямо перед боем попал в больницу на фоне сгонки веса. Наконец в 2018 году, за неделю до боя, американец во время съёмок оступился и порвал связку колена. Нынешняя попытка будет уже пятой.

Последний поединок Нурмагомедов провёл в сентябре 2019 года, когда победил американца Дастина Порье. Всего на его счету 28 побед в 28 поединках. 35-летний Фергюсон одержал 25 побед в 28 поединках в MMA.

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