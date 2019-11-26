Стала известна дата следующего боя Хабиба Нурмагомедова

Дагестанский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов сразится с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля 2020 года. Об этом в своём Twitter сообщил менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.
Here we go. The champ signed his bout agreement against tony Ferguson. This man has been asking for this ass whooping and now he has earned it April 18th the eagle will land in Brooklyn one more time. This one is for the fans. pic.twitter.com/ifG2f9Yt9l— Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) November 26, 2019
"Чемпион подписал соглашение на поединок против Тони Фергюсона. Орёл приземлится в Бруклине 18 апреля. Это всё для фанатов", - говорится в сообщении.
Ранее президент UFC Дэйна Уайт также сообщил, что поединок Хабиба и Фергюсона должен стать главным событием PPV-турнира 18 апреля в Бруклине.
Кроме того, ESPN сообщает, что американский боец Тони Фергюсон ещё не подписал соглашение на поединок.
Интересно, что бой Тони и Хабиба срывался четыре раза. Их первая встреча должна была состояться ещё в 2015 году, но Хабиб тогда сломал ребро. В 2016 году у Фергюсона обнаружили жидкость и кровь в лёгких, а в 2017 году Нурмагомедов прямо перед боем попал в больницу на фоне сгонки веса. Наконец в 2018 году, за неделю до боя, американец во время съёмок оступился и порвал связку колена. Нынешняя попытка будет уже пятой.
Последний поединок Нурмагомедов провёл в сентябре 2019 года, когда победил американца Дастина Порье. Всего на его счету 28 побед в 28 поединках. 35-летний Фергюсон одержал 25 побед в 28 поединках в MMA.