Ср, 27.11.2019
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  • Видео: Болбой помог "Тоттенхэму" забить. За это его поблагодарил сам Моуринью

Видео: Болбой помог "Тоттенхэму" забить. За это его поблагодарил сам Моуринью

ФОТО: скриншот с youtube.com

Совсем недавно Жозе Моуринью возглавил "Тоттенхэм", а уже на этой неделе одержал волевую победу над греческим "Олимпиакосом" (4:2) в Лиге чемпионов.

Команда Моуринью к 19-й минуте уступала в счёте 0:2, но лондонская команда сумела взять себя в руки и одержать победу в матче, которая принесла "Тоттенхэму" досрочный выход в стадию плей-офф.

Ключевым моментом встречи стал второй гол Гарри Кейна при счёте 1:2 в пользу греков. Мяч улетел за боковую, греки ещё не успели сесть в глубокую оборону, а болбой (парень подающий мячи) очень быстро бросил мяч Сержу Орье, который скинул на Лукаса Моуру. Затем последовал прострел на Кейна и счёт сравнялся. Посмотрите, как это было!

После забитого мяча 56-летний Моуринью отправился к болбою, обнял его с благодарностью за участие в голевой атаке. После матча португалец искал парня, но не нашёл.

"Этот парень - отличный болбой. Он понимает игру, читает её. Я хотел позвать его в раздевалку, но он куда-то пропал после финального свистка", - сказал Моуринью.

Отметим, что сам Моуринью стал первым в истории тренером, который вывел в плей-офф Лиги чемпионов шесть разных команд. Ранее он выходил в плей-офф с "Порту", "Челси", "Интером", "Реалом" и "Манчестер Юнайтед".

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