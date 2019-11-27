Видео: Болбой помог "Тоттенхэму" забить. За это его поблагодарил сам Моуринью

Команда Моуринью к 19-й минуте уступала в счёте 0:2, но лондонская команда сумела взять себя в руки и одержать победу в матче, которая принесла "Тоттенхэму" досрочный выход в стадию плей-офф.

Ключевым моментом встречи стал второй гол Гарри Кейна при счёте 1:2 в пользу греков. Мяч улетел за боковую, греки ещё не успели сесть в глубокую оборону, а болбой (парень подающий мячи) очень быстро бросил мяч Сержу Орье, который скинул на Лукаса Моуру. Затем последовал прострел на Кейна и счёт сравнялся. Посмотрите, как это было!

Mourinho hugging the ballboy who helped in the goal

The special one is backpic.twitter.com/BeKtt4cKC5 — Sameh (@Sameh_RM) November 26, 2019

После забитого мяча 56-летний Моуринью отправился к болбою, обнял его с благодарностью за участие в голевой атаке. После матча португалец искал парня, но не нашёл.

"Этот парень - отличный болбой. Он понимает игру, читает её. Я хотел позвать его в раздевалку, но он куда-то пропал после финального свистка", - сказал Моуринью.