Рига-Калининград самолетом и поездом: Минсообщения ведет работу

В начале ноября заместитель госсекретаря Минсообщения Улдис Рейманис и представители транспортной отрасли участвовали в визите в Калининград делегации под руководством посла Латвии в России Мариса Риекстиньша.

В рамках визита прошли встречи с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, президентом Калининградской торгово-промышленной палаты Феликсом Лапиным, представителями порта, аэропорта и железной дороги.

Как отметили в Минсообщения, представители Калининграда проявили интерес к сотрудничеству с латвийской национальной авиакомпанией airBaltic, чтобы в дальнейшем полеты между Ригой и Калининградом обеспечивались и в зимний сезон.

В свою очередь Latvijas Dzelzceļš продолжит переговоры о пассажирских перевозках на маршруте Калининград-Санкт-Петербург через Латвию.

Рейманис пригласил министра по развитию инфраструктуры Калининградской области с делегацией в следующем году посетить Латвию.