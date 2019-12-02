Пн, 2.12.2019
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Рига-Калининград самолетом и поездом: Минсообщения ведет работу

Калининград

ФОТО: OZAN KOSE / AFP/Scanpix

Министерство сообщения намерено содействовать развитию пассажирских перевозок между Ригой и Калининградом, сообщили агентству LETA в министерстве.

В начале ноября заместитель госсекретаря Минсообщения Улдис Рейманис и представители транспортной отрасли участвовали в визите в Калининград делегации под руководством посла Латвии в России Мариса Риекстиньша.

В рамках визита прошли встречи с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, президентом Калининградской торгово-промышленной палаты Феликсом Лапиным, представителями порта, аэропорта и железной дороги.

Как отметили в Минсообщения, представители Калининграда проявили интерес к сотрудничеству с латвийской национальной авиакомпанией airBaltic, чтобы в дальнейшем полеты между Ригой и Калининградом обеспечивались и в зимний сезон.

В свою очередь Latvijas Dzelzceļš продолжит переговоры о пассажирских перевозках на маршруте Калининград-Санкт-Петербург через Латвию.

Рейманис пригласил министра по развитию инфраструктуры Калининградской области с делегацией в следующем году посетить Латвию.

В состав латвийской делегации вошли представители Latvijas Dzelzceļš, Рижского международного автовокзала, ООО "A&A Logistic", "AG Handling" и ООО "OVI".

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