Лионель Месси получил "Золотой мяч" в шестой раз и обогнал Роналду

Для 32-летнего Месси это первый "Золотой мяч" с 2015 года. Кроме того, аргентинец становился лучшим в 2009, 2010, 2011 и 2012 годах.

Сезон-2018/2019 для Месси стал довольно успешным. Футболист вместе с "Барселоной" выиграл чемпионат Испании и дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, а минувшим летом он занял третье место на Кубке Америки со сборной Аргентины. На счету Месси также целый ряд индивидуальных наград.

"Я знаю, сколько мне лет. И такие моменты - они особенные, потому что приближается момент ухода из футбола, а это тяжело", - сказал Месси.

Месси в голосовании опередил защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка, а также форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, который не приехал на церемонию. Для португальца это уже стало традицией - когда Роналду не забирает главный приз, то даже не появляется на награждении.

В 2019 году France Football ввёл специальную награду для вратарей, которая получила название в честь советского футболиста и единственного голкипера-обладателя "Золотого мяча" (1963) Льва Яшина. В тройку лучших вратарей в этом году вошли Марк-Андре Тер Штеген из "Барселоны" и Эдерсон Мораес из "Манчестер Сити", а первым обладателем трофея Яшина стал Алиссон Беккер из "Ливерпуля".

Лучшим молодым футболистом (до 21 года) назван защитник сборной Нидерландов и итальянского "Ювентуса" Маттейс де Лигт, а футболисткой года по версии France Football стала чемпионка мира 2019 года в составе сборной США Меган Рапино.