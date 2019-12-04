Такое же соревнование, как и у мужей. Сколько зарабатывают жёны знаменитых Роналду и Месси?

Месси свою жену Антонеллу Рокуццо знает с самого детства, так как они оба выросли в аргентинском городе Росарио. В свою очередь, Роналду со своей женой Джорджиной Родригес познакомился в 2016-м году в магазине одежды в Мадриде.

У жён обеих звёзд футбола развились вполне успешные карьеры в социальной сети Instagram, однако в этом аспекте госпожа Месси всё же уступает спутнице Роналду.

Обе дамы на двоих имеют 26,2 миллиона подписчиков в Instagram, правда 14 миллионов из них подписаны на Джорджину Родригес.

Столь высокая популярность в сети Instagram приносит обеим девушкам высокие доходы. Influenser Marketing Hub подсчитали, что Джорджина за один рекламный пост в Instagram получает в среднем 34 697 евро, что почти на шесть с половиной тысяч больше того, что получает жена Месси, Антонелла, - 28 045 евро за пост.