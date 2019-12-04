Ср, 4.12.2019
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Такое же соревнование, как и у мужей. Сколько зарабатывают жёны знаменитых Роналду и Месси?

В начале этой недели Лионель Месси завоевал уже свой шестой "Золотой мяч" и обогнал своего главного конкурента Криштиану Роналду, у которого в активе пять наград лучшего футболиста года в Европе. Но, оказывается, что и у жён обоих выдающихся футболистов ведётся вполне суровое соперничество за популярность в социальной сети Instagram.

Месси свою жену Антонеллу Рокуццо знает с самого детства, так как они оба выросли в аргентинском городе Росарио. В свою очередь, Роналду со своей женой Джорджиной Родригес познакомился в 2016-м году в магазине одежды в Мадриде.

У жён обеих звёзд футбола развились вполне успешные карьеры в социальной сети Instagram, однако в этом аспекте госпожа Месси всё же уступает спутнице Роналду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Обе дамы на двоих имеют 26,2 миллиона подписчиков в Instagram, правда 14 миллионов из них подписаны на Джорджину Родригес.

Столь высокая популярность в сети Instagram приносит обеим девушкам высокие доходы. Influenser Marketing Hub подсчитали, что Джорджина за один рекламный пост в Instagram получает в среднем 34 697 евро, что почти на шесть с половиной тысяч больше того, что получает жена Месси, Антонелла, - 28 045 евро за пост.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nada mejor que terminar el Domingo con @netflix 🎬 Feliz semana para todos❤️!!!!

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Однако, обе девушки просто меркнут на фоне других известных жён футболистов, как, например, Шакиры или Виктории Бекхэм. Спутница Жерара Пике, Шакира, за один пост в сети Instagram получает 144 662 евро, в то время как жена Дэвида Бекхэма, Виктория, за один пост может получить около 65 662 евро. Конечно, не стоит забывать, что обе дамы известны ещё и тем, что у них была и до сих пор есть довольно успешная карьера в поп-музыке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hermosa nocheo @leomessi ❤️💫@hotelmimsitges 🥂🥂. #encuentrenamatu😂

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A fantastic night to remember ✨⭐️❤️MTV EMA 2019 ❤️✨ #thanks #love

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