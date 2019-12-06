В ноябре Латвию потрясла трагическая история - во время домашних родов в Елгаве умерли молодая мама и ребенок. Покойная состояла в религиозном приходе "Первая Евангелическая община Иисуса", который советовал не прибегать к помощи медиков.

Погибшей маме был всего лишь 21 год. Ее муж Ренарс, отец Валдис и жена духовного лидера прихода Солвита решили принимать роды на дому, при этом ни один из них не имеет медицинского образования. Роды были очень тяжелыми, и малыш появился на свет уже мертвым.

На следующий день девушке стало плохо, у нее началась рвота, сильные судороги на грани потери сознания, а отец всего лишь дал ей воды.

Как пишет Latvijas Avīze, молодая мама умерла от эклампсии - чрезвычайно редкого и тяжелого осложнения.

Шокирует тот факт, что эта история произошла в наши дни, когда медицина развита настолько, чтобы можно было обеспечить женщине безопасные роды.

Русский TVNET решил разобраться, что же такое эклампсия и почему необходимо своевременно выявить факторы риска ее развития.

Преэклампсия ведет к эклампсии

Как пишет Šūpulītis, изменения в организме, вызванные беременностью, могут повлечь за собой так называемое состояние преэклампсии, при котором повышается кровяное давление, увеличивается количество белка в моче и усиливается отечность.

Состояние преэклампсии возникает примерно у 10% перворожениц, у которых нет никаких хронических заболеваний или других факторов риска.

Ранние признаки преэклампсии должна уметь распознавать каждая будущая мама.

Издание отмечает, что преэклампсию вызывают биохимические процессы, которые происходят при образовании плаценты, то есть задолго до того, как начинают проявляться клинические признаки. Изменения касаются стенок кровеносных сосудов в системах всех органов, в том числе и кровеносных сосудов плаценты.

Патологию возможно диагностировать своевременно и выбрать правильную тактику ведения беременности - тогда проблема исчезнет в течение нескольких дней после родов.

Стоит помнить, что особое внимание будущая мама должна уделять своему кровяному давлению, анализам мочи и крови, а также массе тела.

Три критерия преэклампсии

В качестве первого критерия стоит указать повышенное кровяное давление, которое появляется после 20-й недели беременности, когда приближается время родов. Однако повышенное кровяное давление сложно констатировать, если будущая мама поздно встала на учет, поскольку во втором триместре характерно физиологическое понижение давления.

Нужно обязательно знать, каким было давление в начале беременности, отмечает академический журнал Latvijas Ārsts.

Вторым признаком преэклампсии, по мнению специалистов, является повышенный уровень белка в моче. Белок может быть в моче любой здоровой женщины, особенно в конце беременности, когда увеличивается проводимость почечных каналов. Если врачу кажется, что белка слишком много, его уровень можно определить с помощью суточных анализов.

Как указывают медики, отечность может выступать в качестве третьего критерия преэклампсии. Обычно отечность наблюдается вокруг лодыжек, но может быть и общей. Однако стоит помнить, что

отечность не всегда является патологией - она считается нормальным признаком беременности, но для преэклампсии это почти всегда характерная черта.

Кроме того, прибавка в весе необязательно означает наличие отека. Беспокоиться стоит, если в течение недели женщина поправилась более чем на 2-2,5 кг. Поэтому после каждого посещения врача определяется вес тела, измеряется кровяное давление, делается анализ крови.

У женщин, которые вынашивают ребенка впервые, незадолго до родов может появиться легкая преэклампсия.

Для тяжелых случаев преэклампсии характерны следующие симптомы -головная боль, боль под грудью или в районе желудка, рвота, нарушение зрения.

Эти признаки могут свидетельствовать о развитии болезни и возможных угрозах эклампсии.

Преэклампсия может прогрессировать очень быстро - в течение нескольких дней или даже часов. Своевременно констатированные признаки преэклампсии помогают предотвратить серьезные осложнения здоровья мамы и будущего малыша.

Преэклампсию вылечить нельзя, но она исчезает, как только рождается ребенок. Однако при следующей беременности она может повториться.

Преэклампсия встречается у 20-25% женщин, страдающих от хронической гипертензии (повышенного кровяного давления).

Серьезные осложнения

При эклампсии возникают серьезные осложнения - отслоение и кровотечение плаценты, диссеминированная интраваскулярная коагулопатия, отек легких, повреждения органов (сердце, почки, печень), синдром HELLP.

О последнем стоит рассказать поподробнее.

HELLP-синдром - это тяжелая форма преэклампсии, характеризующаяся гемолизом (разрушением эритроцитов крови с выделением гемоглобина), повышением ферментов печени и тромбоцитопенией.

Синдром развивается в 0,1%-0,8% беременностей и у 10-20% пациентов с тяжелой преэклампсией, пишет журнал Latvijas Ārsts. И проявляется он в период между 28-й и 36-й неделями или сразу же после родов.

Беременным с большим риском преэклампсии (наличие гипертензии во время предыдущей беременности, хронические болезни почек, автоимунные болезни, диабет 1-го или 2-го типа, хроническая гипертензия) или двумя факторами среднего риска (первая беременность, возраст старше 40 лет, семейный анамнез преэклампсии и т. д.)

медики советуют начать профилактику преэклампсии аспирином уже во время 1-го триместра. Дневная доза должна составлять 150 мг в день, терапию нужно прекратить за две недели до назначенного срока родов.

Мнение эксперта

Русский TVNET решил поговорить об эклампсии с экспертом в этой области медицины и выяснить, какие действия должны были предпринять муж и отец погибшей роженицы.

Как в интервью указала доцент кафедры акушерства и гинекологии Рижского университета им. Страдиня, гинеколог Вия Вейса, эклампсия является редким осложнением при родах.

"Во-первых, я хочу сказать, что эклампсия является достаточно редким, но опасным для жизни как самой женщины, так и ее будущего малыша осложнением.

За возникновение эклампсии отвечают ряд факторов риска, которые нам известны. В случае их выявления мы можем с большой вероятностью ожидать и должны быть готовы к таким осложнениям", - подчеркнула Вейса.

По словам эксперта, чтобы избежать эклампсии, необходимо проходить регулярное наблюдение у врача во время беременности.

"Самое важное - не допустить развития эклампсии. По этой причине медики советуют женщинам посещать врачей во время беременности и находиться под их тщательным наблюдением.

В этом и заключается весь смысл - прийти к специалисту, выяснить факторы риска и, соответственно, используя индивидуальный подход, медики должны наблюдать за состоянием женщины и понять, в какой момент ей стоит рожать, чтобы ребенок избежал осложнений. Это самое важное", - указала она.

Вейса отметила, что

в случае с погибшей прихожанкой близкие, находившиеся в тот момент рядом с ней, должны были обязательно вызвать Службу неотложной медицинской помощи.

Врач также подчеркнула, что при состоянии преэклампсии женщина не может рожать на дому - роды допустимы исключительно под наблюдением специалистов.

"В данном случае, конечно, нужно было вызвать "скорую" и срочно отвезти роженицу в стационар. Об этом даже не может быть и речи. Я не знаю эту ситуацию в деталях, могу говорить нейтрально.

Если эти факторы риска выявлены у женщины во время беременности, например, чаще всего это повышенное кровяное давление, отечность, изменившиеся анализы крови и мочи, тогда она в принципе не может находиться дома во время родов. Это не домашние роды.

Эклампсия - это вообще не тот случай, когда можно рожать дома. Роды должны проходить в стационаре медицинского учреждения, где необходимая помощь будет оказана незамедлительно",

- указала Вейса.

Гинеколог подчеркнула, что эклампсия является редким осложнением при родах. В наши дни состояние здоровья будущей мамы в большинстве случаев контролирует врач, чтобы при угрозе осложнений можно было оказать нужную помощь.

"Это очень редко случается. В наши дни эклампсия - абсолютная казуистика. Если у женщины обнаружены эти факторы риска, она находится под тщательным наблюдением врача, ведется мониторинг состояния ее здоровья, кровяного давления и принимается решение провести роды так, чтобы уменьшить риск развития эклампсии.

При родах она также должна находиться под наблюдением специалиста, поскольку это роды высокого риска", - заявила Вейса.

По ее мнению, в данной ситуации роженица явно не находилась под наблюдением врача во время беременности, что и привело к летальному исходу и для матери, и для малыша.

Гинеколог подчеркнула, что ответственность за здоровье будущей мамы лежит и на ее близких, которые находятся рядом с ней и во время беременности, и непосредственно при родах.

"Вероятнее всего, в случае с упомянутой женщиной не были предприняты необходимые шаги перед родами и, к сожалению, случился форс-мажор, поэтому и ужасно, что так все вышло.

Это была молодая мама, ребенок… То, что что-то такое происходит в Латвии в 21-м веке, в Евросоюзе, чрезвычайно жаль.

Это также является ответственностью находящихся рядом людей - знать, какое медицинское учреждение женщина посещает и посещает ли вообще.