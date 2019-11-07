В Елгаве в домашних родах умерли мать и ребенок. Приход запрещал обращаться к врачам

В Елгаве в страшных родах умерли мать и ребенок. Женщина была из религиозного прихода, который медицине предпочитает божью волю, пишет Latvijas Avīze.
Сейчас проходит суд по этому нелегкому делу. Из обвинения изданию стало известно, что погибшей был 21 год, 14 мая у нее начались роды. Ее муж Ренарс, отец Валдис и жена духовного лидера прихода Солвита решили роды принимать самостоятельно.
Ни у кого из них не было медицинского образования, роды были тяжелыми, у девушки были судороги, она теряла сознание. Ребеночек родился мертвым.
На следующий день девушке было плохо, ее рвало, а отец ей дал воды. "Это не помогло, она умерла от самой тяжелой формы беременного токсикоза - эклампсии", - пишет издание.
Все эти события случились не в прошлом веке, а сейчас и в Латвии - именно такие подробности прозвучали в Земгальском районном суде в обвинении судьи Зинаиды Эгле, где рассматривается это уголовное дело о событиях в Елгаве 14 и 15 мая.
Три человека обвиняются по 2ч. ст. 137 и 141 Уголовного закона за неразрешенное врачевание и оставление без помощи. За это грозит тюремное наказание сроком до восьми лет.
Двое обвиняемых - 25-летний Ренарс и 51-летний Валдис Симсонс - находятся в досуденом заключении и в суд их конвоируют, 40-летняя Солвита - свободна, пишет Latvijas Avīze.
Суд проходит сложно, допрашиваются много свидетелей, в том числе духовный лидер Первого евангелического прихода Иисуса (Pirmā evaņģēliskā Jēzus draudze) Янис Давидс.
Бывшая член прихода на суде поделилась, что духовный лидер запрещает походы к врачам и призывает обращаться к народной медицине. По ее мнению, никто не хотел девушке зла, просто люди были очень верующими.
Параллельно судебному процессу издание исследовало, почему в Латвии официально зарегистрирован приход, отрицающий медицину.
LETA отмечает, что приход официально зарегистрирован в Латвии. Согласно отчету прихода за 2018 год, в нем 135 совершеннолетних и 45 несовершеннолетних членов. Никаких "отрицательных сигналов" власти не получали. У прихода нет пастора, но есть духовный лидер. Госполиция о приходе проинформирована, однако не комментирует случившееся.