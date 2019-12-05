Бали, Доминикана, Нью-Йорк. Где отдыхают наши футболисты?
В ноябре сборная Латвии по футболу провела последние в этом году матчи. Чемпионат Латвии также закончился в прошлом месяце, а это значит, что пришла пора отпусков и латвийские футболисты отправились на отдых. Давайте посмотрим, какие туристические направления популярны у наших футболистов в этом году.
Роберт Савалниекс из РФШ в этом сезоне вместе с командой занял второе место в чемпионате Латвии и восемь раз вышел на поле в футболке сборной Латвии. Сейчас футболист наслаждается отпуском где-то у моря вместе с семьёй.
Лучший футболист Латвии 2018-го года Давис Икауниекс вторую половину сезона также провёл в РФШ, но в новом году, скорее всего, футболист продолжить карьеру в Чехии, где он выступал до этого. Сейчас 25-летний футболист проводит отпуск вместе со своей женой Синтией в Индонезии на острове Бали.
Младший брат Дависа Икауниекса Янис выбрал для отпуска противоположное направление - США. Игрок "Лиепаи" отправился в Нью-Йорк, где посетил хоккейный и баскетбольный матч, а также сфотографировался с Бронзовым быком на Уолл-стрит.
Ещё один футболист РФШ и сборной Александр Соловьёв опубликовал фотографию из солнечного Шарм-эль-Шейха.
Наслаждается солнышком и нападающий Денис Ракель. 27-летний футболист не написал в какой именно стране он находится, но там явно теплее, чем в Риге.
Кстати, на очень похожем квадроцикле во время отпуска покатался и футболист РФШ Андрей Цыганик. Может быть они отдыхали вместе с Ракелем?
Футболист РФШ Виталий Ягодинский вместе со своей женой Екатериной тоже решил улететь подальше и отправился в Доминиканскую Республику.
А вот молодой футболист "Лиепаи" и сборной Кристерс Тоберс решил не ездить далеко и вместе со своей дамой отправился в Париж. Фотографию, кстати, прокомментировал Янис Икауниекс, который подшутил над одноклубником и написал: "Скоро контракт с ПСЖ!".