Бали, Доминикана, Нью-Йорк. Где отдыхают наши футболисты?

Роберт Савалниекс из РФШ в этом сезоне вместе с командой занял второе место в чемпионате Латвии и восемь раз вышел на поле в футболке сборной Латвии. Сейчас футболист наслаждается отпуском где-то у моря вместе с семьёй.

Лучший футболист Латвии 2018-го года Давис Икауниекс вторую половину сезона также провёл в РФШ, но в новом году, скорее всего, футболист продолжить карьеру в Чехии, где он выступал до этого. Сейчас 25-летний футболист проводит отпуск вместе со своей женой Синтией в Индонезии на острове Бали.

Младший брат Дависа Икауниекса Янис выбрал для отпуска противоположное направление - США. Игрок "Лиепаи" отправился в Нью-Йорк, где посетил хоккейный и баскетбольный матч, а также сфотографировался с Бронзовым быком на Уолл-стрит.

Ещё один футболист РФШ и сборной Александр Соловьёв опубликовал фотографию из солнечного Шарм-эль-Шейха.

Наслаждается солнышком и нападающий Денис Ракель. 27-летний футболист не написал в какой именно стране он находится, но там явно теплее, чем в Риге.

Кстати, на очень похожем квадроцикле во время отпуска покатался и футболист РФШ Андрей Цыганик. Может быть они отдыхали вместе с Ракелем?

Футболист РФШ Виталий Ягодинский вместе со своей женой Екатериной тоже решил улететь подальше и отправился в Доминиканскую Республику.