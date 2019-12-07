Папина дочка и деда внук: разное детство Алисы Знарок и Артемия Панарина

Сейчас они - красивая пара, которая буквально недавно купила шикарный дом в США - в Нью-Йорке. Всегда ли Алиса Знарок и Артемий Панарин были такими успешными?
Алиса - младшая дочь легенды хоккея из Латвии Олега Знарка. Старшая дочь Знарка - Валерия работает в гостиничном бизнесе и редко появляется в СМИ.
Алиса - напротив, часто мелькает на обложках журналов, активно ведет социальные сети и в определенный момент она даже пробовала себя в качестве ведущей на российском спортивном канале "Матч-ТВ" - во время чемпионата мира по хоккею она вела программу "Закулисье ЧМ с Алисой Знарок".
Похоже, Алисе передалась страсть к хоккею от своего знаменитого отца. В одном из интервью она признавалась:
"Во мне есть чуть-чуть от папы и мамы. Уральский мужик тоже где-то во мне сидит.
Я его подавляю, но иногда он выходит. Особенно на хоккее, когда судья что-то делает не так".
Отметим, что окунулась в хоккейную жизнь Алиса не сразу - после окончания средней школы имени Гердера в Риге, она увлекалась фотографией и сама стала востребованной фотомоделью.
Как рассказала девушка в недавнем выпуске на YouTube-канале Стаса Ярушина, в модельное агентство она пошла, потому что мама хотела исправить ее осанку. Так 1,5 года Алиса там отзанималась, а в 14 лет поехала в Милан на месяц. Одна.
"Но я была хорошим ребёнком, родители знали, что у меня голова на плечах, и мне можно доверять.
Родители меня катали по всему миру, я много видела, я видела много стран, людей и у меня не было какого-то шока.
У многих девочек просто голову сшибает от того, что "о, боже, я в Милане, это лучший город в мире". А для меня это было: "боже, я в Милане, но для меня Рим лучше", - рассказала девушка в интервью.
В последнее время, похоже, Алиса отошла от модельного бизнеса и всю себя посвятила любимому - хоккеисту Артемию Панарину.
Его же путь к жизни в достатке не был столь быстрым, как у Алисы.
Артемий в детстве рос худеньким и маленьким, у него часто была ангина, рассказал в интервью НХЛ дед Панарина Владимир Ильич Левин. Именно он и его супруга заменили маленькому Артемию родителей после их развода.
Дедушка, не спрашивая согласия внука, однажды поставил его на коньки со словами: "Будешь хоккеистом".
Владимир Ильич тренировал Артемия ежедневно. Когда юный Панарин освоил первые азы игры, дед начал возить его из родного Коркино в Челябинск - в "Трактор". А это - каждый день по 50 км в одну сторону.
Как рассказал дед хоккейного таланта, чтобы заработать на бензин, бабушка завела корову и продавала молоко, а ещё она перешивала Артемию хоккейную форму. Но денег все равно не хватало на всё.
В семье был только старенький уазик, на котором дед возил внука на тренировки. Ребята смеялись над Артемием: машина деда иногда не заводилась, старенькая форма тоже предательски выдавала скромный уклад жизни.
Кстати, маленького Панарина забраковали тренеры "Трактора" и перевели в очень слабенький "Сигнал".
"Меня спас дед. Иначе я бы так и сгнил в этом "Сигнале". Перевел меня в Подольск, в школу "Витязя", - в том же интервью НХЛ рассказал Артемий.
В последствии карьера Панарина шла только вверх. Он играл за "Витязь" в открытом юношеском первенстве Москвы, с сезона 2008/09 выступал за "Витязь" в КХЛ.
В 2013 году он перешёл в петербургский СКА, в 2015 году в составе команды выиграл Кубок Гагарина, набрав в 20 матчах плей-офф 20 очков (5+15). В том же году он подписал двухлетний контракт новичка с клубом НХЛ "Чикаго Блэкхокс". Спустя два года "Чикаго" обменял Панарина в "Коламбус Блю Джекетс".
А в межсезонье 2019 года Артемий Панарин стал одним из самых востребованных неограниченно свободных агентов в НХЛ. Проведя переговоры с несколькими клубами лиги, он заключил контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс" на семь лет на общую сумму в 81,5 миллионов долларов.
Среднегодовой доход Панарина составит 11,64 миллиона долларов, что сделало его самым высокооплачиваемым российским хоккеистом.
Примечательно, что в 2019 году хоккеист набил две татуировки на ногах выше колена - это даты 1939 и 1945.
12 июня 2019 г.
Подписчики предполагали, что это даты Второй мировой войны. Прозвучала и версия, что 1939 и 1945 – даты рождения бабушки и дедушки Панарина.
"Это годы рождения моих дедов", – пояснил потом Артемий в комментариях.
Как рассказала Алиса, у пары теперь общий бюджет, но деньгами они "не швыряются":
"У нас отношение по-другому построено вокруг денег.
Мы хотим хорошо жить всегда, а не сейчас - в данный момент, поэтому мы оба понимаем, что где-то надо экономить и кайфовать от вещей, а не покупать новые", - призналась девушка.
Видео: Алиса Знарок об отношениях с Артемием Панариным