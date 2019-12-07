Папина дочка и деда внук: разное детство Алисы Знарок и Артемия Панарина

Алиса - младшая дочь легенды хоккея из Латвии Олега Знарка. Старшая дочь Знарка - Валерия работает в гостиничном бизнесе и редко появляется в СМИ.

Алиса - напротив, часто мелькает на обложках журналов, активно ведет социальные сети и в определенный момент она даже пробовала себя в качестве ведущей на российском спортивном канале "Матч-ТВ" - во время чемпионата мира по хоккею она вела программу "Закулисье ЧМ с Алисой Знарок".

Похоже, Алисе передалась страсть к хоккею от своего знаменитого отца. В одном из интервью она признавалась:

"Во мне есть чуть-чуть от папы и мамы. Уральский мужик тоже где-то во мне сидит.

Я его подавляю, но иногда он выходит. Особенно на хоккее, когда судья что-то делает не так".

Алиса Знакрок с отцом, 2005 год ФОТО: Nav zināms/LETA

Отметим, что окунулась в хоккейную жизнь Алиса не сразу - после окончания средней школы имени Гердера в Риге, она увлекалась фотографией и сама стала востребованной фотомоделью.

Как рассказала девушка в недавнем выпуске на YouTube-канале Стаса Ярушина, в модельное агентство она пошла, потому что мама хотела исправить ее осанку. Так 1,5 года Алиса там отзанималась, а в 14 лет поехала в Милан на месяц. Одна.

"Но я была хорошим ребёнком, родители знали, что у меня голова на плечах, и мне можно доверять.

Родители меня катали по всему миру, я много видела, я видела много стран, людей и у меня не было какого-то шока.

У многих девочек просто голову сшибает от того, что "о, боже, я в Милане, это лучший город в мире". А для меня это было: "боже, я в Милане, но для меня Рим лучше", - рассказала девушка в интервью.

В последнее время, похоже, Алиса отошла от модельного бизнеса и всю себя посвятила любимому - хоккеисту Артемию Панарину.

Его же путь к жизни в достатке не был столь быстрым, как у Алисы.

Артемий в детстве рос худеньким и маленьким, у него часто была ангина, рассказал в интервью НХЛ дед Панарина Владимир Ильич Левин. Именно он и его супруга заменили маленькому Артемию родителей после их развода.

Дедушка, не спрашивая согласия внука, однажды поставил его на коньки со словами: "Будешь хоккеистом".

Владимир Ильич тренировал Артемия ежедневно. Когда юный Панарин освоил первые азы игры, дед начал возить его из родного Коркино в Челябинск - в "Трактор". А это - каждый день по 50 км в одну сторону.

Как рассказал дед хоккейного таланта, чтобы заработать на бензин, бабушка завела корову и продавала молоко, а ещё она перешивала Артемию хоккейную форму. Но денег все равно не хватало на всё.