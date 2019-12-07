Именной знак для Масальскиса и новенький Volkswagen Анкипанса: изучаем автопарк динамовцев

Сезон Континентальной хоккейной лиги в самом разгаре! Уже сегодня, 7 декабря, рижское "Динамо" на выезде встречается с "Автомобилистом", а пока предлагаем изучить автопарк тренеров и некоторых игроков нашей команды.
Фото носят иллюстративный характер!
Как сообщает Privātā dzīve, главный тренер команды Гирт Анкипанс на тренировки приезжает на Volkswagen Passat 2019 года выпуска.
Судя по всему, это семейный автомобиль - по наблюдениям издания, на одну из тренировок Анкипанса подвозила его супруга Екатерина, отправившаяся далее по своим делам на автомобиле.
Как отмечает эксперт, редактор Autobild.lv Том Тимошко, этот автомобиль был куплен в Латвии в сентябре этого года, и это один из последних экземпляров своего поколения - на данный момент уже появилась следующая модель "народного автомобиля".
Ориентировочная стоимость такого автомобиля 32 000 евро!
На семейном автомобиле перемещается и тренер Артис Аболс - его на тренировку также подвозила жена Дайга на Ford Focus 2018 года выпуска.
По оценке автоэксперта, стоимость автомобиля составляет 12 500 евро.
Завидным автомобилем может похвастаться нападающий Лаурис Дарзиньш - он передвигается на Mercedes-Benz GL 63 AMG 2014 года выпуска.
Эксперт отмечает, что автомобиль хоккеиста может разогнаться до 100 км/ч менее, чем за пять секунд. Очень подобающее авто для нападающего!
Стоимость такого "немца" составляет 51 000 евро, отмечает издание.
Mercedes-AMG GLC 63 S
Ingars Tenis, TVNET
Бывший вратарь сборной Латвии, а ныне тренер рижан Эдгар Масальскис выбрал BMW 335 2007 года выпуска. Эксперт отмечает, что это редко встречаемая модель в Латвии. Примечательно, что автомобиль Масальскиса имеет номерной знак с его инициалами и номером 31, под которым он выступал.
По оценкам Тома Тимошко, стоимость такого автомобиля составляет около 10 500 евро.
Защитник рижан Кристап Сотниекс выбрал весьма скромный автомобиль - Volkswagen Golf Plus 2010 года выпуска. Это компактный семейный автомобиль.
Стоимость такой машины составляет около 5600 евро.
Напомним, после поражения в домашнем матче 4 декабря "динамовцы" опустились на 11-е место Западной конференции, пропустив вперёд "Северсталь". В активе рижан 27 очков, а у команды из Череповца - 29.
В субботу, 7 декабря, у "Динамо" начинается выездная серия матчей, в которых команде Гирта Анкипанса предстоит сыграть с "Автомобилистом" (7.12) и "Металлургом" (9.12).