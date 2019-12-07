Именной знак для Масальскиса и новенький Volkswagen Анкипанса: изучаем автопарк динамовцев

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Как сообщает Privātā dzīve, главный тренер команды Гирт Анкипанс на тренировки приезжает на Volkswagen Passat 2019 года выпуска.

Судя по всему, это семейный автомобиль - по наблюдениям издания, на одну из тренировок Анкипанса подвозила его супруга Екатерина, отправившаяся далее по своим делам на автомобиле.

Как отмечает эксперт, редактор Autobild.lv Том Тимошко, этот автомобиль был куплен в Латвии в сентябре этого года, и это один из последних экземпляров своего поколения - на данный момент уже появилась следующая модель "народного автомобиля".

Ориентировочная стоимость такого автомобиля 32 000 евро!

Volkswagen Passat 2019 ФОТО: Volkswagen

На семейном автомобиле перемещается и тренер Артис Аболс - его на тренировку также подвозила жена Дайга на Ford Focus 2018 года выпуска.

По оценке автоэксперта, стоимость автомобиля составляет 12 500 евро.

Ford Focus 2018 ФОТО: Ingars Tenis, TVNET

Завидным автомобилем может похвастаться нападающий Лаурис Дарзиньш - он передвигается на Mercedes-Benz GL 63 AMG 2014 года выпуска.

Эксперт отмечает, что автомобиль хоккеиста может разогнаться до 100 км/ч менее, чем за пять секунд. Очень подобающее авто для нападающего!

Стоимость такого "немца" составляет 51 000 евро, отмечает издание.

Mercedes-AMG GLC 63 S Ingars Tenis, TVNET

Бывший вратарь сборной Латвии, а ныне тренер рижан Эдгар Масальскис выбрал BMW 335 2007 года выпуска. Эксперт отмечает, что это редко встречаемая модель в Латвии. Примечательно, что автомобиль Масальскиса имеет номерной знак с его инициалами и номером 31, под которым он выступал.

По оценкам Тома Тимошко, стоимость такого автомобиля составляет около 10 500 евро.

ФОТО: Pexels

Защитник рижан Кристап Сотниекс выбрал весьма скромный автомобиль - Volkswagen Golf Plus 2010 года выпуска. Это компактный семейный автомобиль.

Стоимость такой машины составляет около 5600 евро.

Golf GTI TCR ФОТО: Volkswagen

Напомним, после поражения в домашнем матче 4 декабря "динамовцы" опустились на 11-е место Западной конференции, пропустив вперёд "Северсталь". В активе рижан 27 очков, а у команды из Череповца - 29.